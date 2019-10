Cemig lança nova empresa com foco em energia solar e soluções energéticas

Considerada a energia do futuro, a geração de energia solar já é utilizada em larga escala em países como China, EUA, Japão e Alemanha. No Brasil, este processo dá os primeiros passos. Atualmente, cerca de 1% de toda energia produzida no país vem da matriz solar, evidenciando o tamanho da oportunidade que o mercado apresenta.

Para investir neste segmento, a companhia mineira lançou nesta terça-feira (8/10), sua nova marca focada em tecnologia, inovação e sustentabilidade, a Cemig S!M – Soluções Inteligentes em Energia. A empresa atuará no mercado de energia compartilhada por meio de geração distribuída, cogeração e armazenamento de energia, serviços tecnológicos, eficiência energética, gestão de iluminação pública e utilidades, mobilidade elétrica e serviços em conta, entre outras atividades.

A oportunidade já está disponível para pessoas jurídicas. As empresas que aderirem ao modelo podem ter redução significativa na tarifa de energia, sem necessidade de investimentos ou obras. Isso se traduz em competitividade, uma vez que a companhia pode alocar esses recursos em outras atividades. ACMinas, Mercado Central, Igreja Batista da Lagoinha, Minaspetro, Supermercados Epa, Fiemg e Oncocenter estão entre as entidades e empresas que já adotaram o sistema de geração distribuída em parceria com a Cemig S!M.

A nova empresa representa uma evolução dos negócios da companhia e pretende ser o maior player de geração distribuída do estado, com a governança e a expertise da Cemig, antecipando o varejo do futuro, ao entregar soluções mais eficientes e buscar parceiros para fomentar o comércio e a indústria em Minas Gerais, estado privilegiado em irradiação solar. A marca visa democratizar a energia renovável em centros de consumo, onde não há espaço para construção em escala e, ao mesmo tempo, fomentar o desenvolvimento econômico nas comunidades onde os projetos serão implementados.

Uma nova realidade

A Cemig S!M traz toda a experiência da Cemig para proporcionar soluções inovadoras, inteligentes e ecológicas para o uso eficiente dos recursos energéticos. A marca representa uma nova abordagem no setor de energia, visível no próprio nome da empresa, que representa a assertividade desejada pela companhia na busca destas soluções, bem como a simplicidade necessária nos negócios atuais.

Para o presidente da Cemig, Cledorvino Belini, a energia solar representa o futuro. “A Cemig S!M coloca a companhia alinhada com o que há de mais moderno no mundo em termos de geração de energia. A busca por fontes alternativas de energia não para de crescer, e não se dá somente por fatores econômicos. Hoje, os esforços estão voltados para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e acelerar avanços tecnológicos que aumentem a eficiência na geração e no uso da energia”, comenta. “Novas ideias estão mudando nossa forma de agir e pensar. As cidades estão se tornando mais tecnológicas e a realidade, mais sustentável, inteligente e conectada”, completa.

O presidente da Cemig S!M, Danilo Gusmão, explica que a marca nasceu da fusão de duas empresas que já existiam, a Cemig GD e a Efficientia. “Agora, surgiu uma necessidade do mercado e também dos acionistas, de sermos mais ágeis e digitais, em consonância com a indústria 4.0. Trabalhando com armazenamento, mobilidade elétrica e eficiência energética, vamos ser provedores da melhor solução do mercado para os empreendedores”, pontua. “ A Cemig S!M é uma empresa simples, ágil e eficiente, que dará respostas rápidas ao mercado. Venderemos soluções mais inteligentes e uma energia mais barata, que trará competitividade para os negócios, por meio de uma cultura startup e menos hierarquizada”, afirma.

Parceria

Para a construção das usinas, a Cemig S!M realizou parceria com a Mori Energia. Juntas, as empresas visam implantar 32 usinas solares fotovoltaicas em 17 cidades do estado. A estimativa é de que as usinas – que têm potência instalada de 200 MW, cada – gerem 300 gigawatts/hora por ano de energia limpa, renovável e eficiente.

Até o final de 2020, o investimento será de R$ 600 milhões e gerem 4 mil empregos. A previsão de faturamento é da ordem de R$ 140 mi ao ano.