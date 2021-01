Cemig troca cabos e realiza melhorias na rede elétrica do bairro Padre Alaor

A rede elétrica do bairro Padre Alaor, em Araxá, recebe melhorias na próxima segunda-feira, 25 de janeiro. A Cemig informa que vai realizar obras de reforço e manutenção, que contemplam a substituição de cabos da rede elétrica de baixa tensão e outras melhorias, visando garantir a continuidade do fornecimento de energia para os moradores da região.

Para que seja possível realizar as melhorias que vão beneficiar toda a região, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes endereços e horário:

25/01/2021 – das 12h30 às 17h

AVENIDA JOAO MOREIRA SALES, entre números 160 e 275

RUA MANOEL LEMOS, entre números 10 e 157

RUA ROLDAO FONTES, entre números 165 e 240

RUA JERONIMO DIAS SOUZA, entre números 25 e 65

RUA WALDEMAR SIQUEIRA, entre números 550 e 645

A partir de inspeções realizadas pela Cemig, é feita uma programação semanal para melhorias na rede elétrica. A Cemig procura realizar as manutenções sem interferir na continuidade do atendimento, mas, em muitas situações, é necessário interromper o fornecimento de energia para a realização do serviço. Isso é interrupção programada.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.