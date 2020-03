Centro Cultural CSD: Araxá recebe novo e moderno espaço de arte

O Colégio São Domingos entrega à comunidade local um novo espaço de arte pronto para receber espetáculos de dança, teatro, música, além de artes plásticas, palestras, oficinas, painéis, debates, formaturas e congressos.

É o Centro Cultural CSD que volta ao circuito do entretenimento e dos grandes eventos após uma reestruturação. “Ele faz parte da história do Colégio São Domingos, que tem 92 anos de existência e foi palco de muitas gerações de alunos e artistas famosos ou não. Com o tempo, surgiu o sonho da modernização, porque ele é um espaço de educação. Resolvemos que, após a reforma geral da escola, deveríamos investir ali e começamos a obra”, conta a diretora do CSD, Ana Cristina Cunha Borges.

Foram três anos de obras para garantir o que há de mais moderno no segmento: 487 assentos, 15 reservados para pessoas com necessidades especiais; o palco de 17m x 6m permite a montagem dos mais diversos cenários e estruturas tecnológicas. Tudo conectado a uma cabine digital de transmissão simultânea, que também coordena os equipamentos de som e luz, além de um telão de 240 polegadas.

Todo o ambiente é climatizado e possui acessibilidade. Os artistas e palestrantes contam com a estrutura de camarins completos, com televisores conectados ao palco. Ensaios e aulas podem ser realizados numa sala separada que integra o ambiente. “Extremamente moderno, atualizado, conectado. O Centro Cultural vai fazer muitas pessoas se emocionarem e aprenderem. É um presente para nossa cultura que é tão rica e tão importante”, avalia Ana Cláudia Silva Ferreira, proprietária do Centro de Danças Kathak (CDK).

Para a diretora do CSD, o Centro Cultural é uma conquista que vai além dos muros do Colégio. “É um presente para a comunidade educativa do Colégio São Domingos e também para a cidade. Tenho certeza de que este local continuará sendo palco de muitos sucessos”, ressalta.

Inauguração

Na inauguração do Centro Cultural, no último dia 21, os convidados foram recebidos por personagens da corte europeia do século XII e ganharam máscaras (símbolo do teatro) com pensamento de Madre Anastasie. Na sequência, visitaram, no foyer, a exposição “Detalhes do CSD”.

O novo espaço recebeu as bênçãos do padre Sérgio Márcio de Oliveira e foi reaberto oficialmente com as palavras da diretora do CSD, Ana Cristina Cunha Borges e da irmã Virgínia Helena de Souza, representando a mantenedora e irmãs dominicanas.

A noite contou ainda com apresentações musical de Maria Carolina Moura Borges e Vinícius Moura Borges, ex-alunos dominicanos, acompanhados pela banda Tiago Martins Trio.

Para finalizar, a companhia de dança CDK apresentou o espetáculo Nunca pare de sonhar.

A inauguração deste espaço é um importante marco para a arte e a cultura araxaense e a concretização de um sonho das irmãs dominicanas e da comunidade educativa do Colégio São Domingos.