Centro Esportivo Pedro Bispo promove torneio de futebol society

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, promove o 1º Torneio Interno de Futebol Society no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo. A competição na categoria livre reúne 8 equipes e começa neste fim de semana.

A abertura do torneio é neste sábado, 18, a partir das 9h. Os times foram divididos em duas chaves. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para a semifinal e os vencedores vão para a disputa pelo título de campeão. A final do 1º Torneio Interno de Futebol Society no Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo está marcado para o dia 15 de junho.

O coordenador do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, Marcelo Araxá, explica que todas as 8 equipes que participam do torneio são formadas pelos frequentadores do espaço. Segundo ele, a Administração Municipal tem incentivado muito a prática do esporte em toda a cidade e as atividades do Centro Esportivo Pedro Bispo estão cada vez mais prestigiadas pela comunidade.