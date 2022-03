Centro Julio Dário abre inscrições para Curso “Informática para o Mercado de Trabalho”

O Centro de Formação Profissional Julio Dário (CFPJD), está com inscrições abertas para o curso gratuito “Informática para o mercado de trabalho”, destinado a homens e mulheres com idade entre 18 a 24 anos. O curso é oferecido por meio do Projeto “Novos Horizontes”, que é financiando com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

O curso visa trabalhar com as ferramentas do computador para exercício das atividades administrativas e correlatas, como utilização de planilhas eletrônicas, editor de textos e internet. Uma oportunidade de aperfeiçoamento rápido e de forma gratuita. As aulas são noturnas.

Quem tiver interesse e cumprir os pré-requisitos, deve procurar presencialmente o Centro Julio Dário para realizar a inscrição. A entidade fica na Avenida Amazonas, 200, no Bairro São Geraldo. Os interessados devem comparecer ao Centro Julio Dário com a seguinte documentação em mãos:

· RG e CPF;

· Comprovante de endereço;

· Comprovante de renda;

· Número do CadÚnico (caso tenha).

Não é possível finalizar a inscrição sem esses documentos citados. A Carga Horária é de 40h e o beneficiário que concluir o curso recebe certificação. Mais informações podem ser obtidas pelo (34) 3662-3929.