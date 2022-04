Centro Julio Dário oferta Aulas de Judô para crianças em parceria com Instituto Educar

O Centro de Formação Profissional Julio Dário, entidade com mais de 50 anos de trabalho social em Araxá, vai ofertar uma nova modalidade de curso para crianças. O Centro firma parceria com DOJO GS Judô – Instituto Educar, para a realização do Projeto social “Judô: Caminho suave para cidadania”.

O Projeto contempla crianças de 06 a 10 anos que tenham renda familiar de até R$1.980,00. O beneficiário deve ser estudante de escola pública ou bolsista integral de escola particular. As aulas acontecerão duas vezes na semana com disponibilização de uniforme para as práticas e acompanhamento de rendimento escolar.

A ação visa o cunho social e oportuniza à prática do Judô, a fim de inserir jovens à sociedade esportiva local, estadual e nacional. Um dos objetivos é contribuir com a superação da desigualdade social por meio de acolhimento, atenção às necessidades básicas, incentivando sempre as práticas esportivas e a educação. Vale ressaltar que o Projeto não remunera nenhum dos seus praticantes.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer no Centro Julio Dário, que fica na Avenida Amazonas, 200, no Bairro São Geraldo, com a seguinte documentação:

– RG e CPF do responsável;

– RG ou certidão de nascimento da criança;

– Comprovante de endereço e;

– Comprovante de renda familiar.

O período de inscrições é de 11/04/2022 até 15/04/2022, das 8h às 18h. As aulas são gratuitas e as vagas limitadas.

Conheça alguns benefícios da prática do Judô na infância!

Fisicamente, o judô infantil desenvolve habilidades como resistência, equilíbrio, agilidade, Flexibilidade, pensamento rápido, coordenação motora, desenvolvimento da inteligência, expressão e domínio corporal, situação espacial. Também são trabalhados valores morais, auxiliando na formação da criança como individuo, contribuindo em aspectos de disciplina, cortesia, paciência, Autocontrole, sociabilidade, respeito ao próximo, redução da timidez, saber perder, senso de responsabilidade.

Serviço

Inscrições de seletiva para Aulas de Judô no Centro Julio Dário

Prazo: De 11 a 15 de abril

Horário: 8h às 18h

Aulas são gratuitas

Mais informações: (34) 3662-3929 ou na Avenida Amazonas, 200 – São Geraldo