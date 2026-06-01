Prisão por tráfico de drogas é registrada no bairro Ana Pinto de Almeida

Na tarde da última sexta-feira (29), a Polícia Militar realizou a prisão de dois jovens, ambos de 23 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Araxá. A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima indicando a prática de comercialização de entorpecentes na rua Sebastião Alves Rodrigues, no bairro Ana Pinto de Almeida. Diante das informações, as equipes policiais se deslocaram até o local para averiguação.

Durante a operação, os militares visualizaram um homem em atitude suspeita realizando contato com outro indivíduo. Foi feita a abordagem e, após buscas, foram localizadas uma pedra de crack, três buchas de maconha e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados ao delegado de plantão para as providências legais cabíveis.