Chácara Dona Adélia e Sítio Três Colinas estão na final do Ruralão 2022

Os finalistas do 29° Campeonato Ruralão já estão definidos. As partidas de volta da semifinal aconteceram no último domingo (6), no Estádio Municipal Fausto Alvim. Chácara Dona Adélia e Sítio Três Colinas decidirão o título da principal competição do homem do campo de Araxá e região.

Na partida que abriu os jogos de volta da semifinal, Sítio Três Colinas e Fazenda Estiva empataram pelo placar de 0 a 0. Com o resultado, o Sítio Três Colinas garantiu a vaga na final da competição. Já no segundo jogo, o Chácara Dona Adélia entrou com a vantagem após ter vencido o Ajesp por 2 a 1 na partida de ida. E a equipe voltou a vencer, desta vez pelo placar de 3 a 1, e avançou para a finalíssima.

Os jogos da final Ruralão acontecerão no Estádio Municipal Fausto Alvim, com a partida de ida sendo realizada na manhã do dia 20 de novembro, e o jogo de volta no dia 27, quando também será realizada a decisão do terceiro lugar.

Campanha dos finalistas



O Sítio Três Colinas é da cidade de Tapira e está em sua primeira participação no Campeonato Ruralão. Até aqui o time está invicto na competição. Foram 12 jogos, 4 vitórias e 8 empates, com 15 gols marcados e 10 sofridos.

Já a equipe Chácara Dona Adélia participa do Ruralão desde sua primeira edição e já foram três títulos conquistados. Na temporada de 2022, o time fez a melhor campanha da edição, foram 12 jogos, 11 vitórias e uma derrota, com 48 gols marcados e 7 sofridos.

Além disso, a equipe tem também o artilheiro da competição, o atacante Roberto, que já balançou as redes 19 vezes.