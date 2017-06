Cidades Digitais e Direito Digital são temas de palestra promovida pela Escola do Legislativo

A noite de segunda-feira (26) foi de aprendizado para diversas pessoas, que lotaram o auditório do Teatro Sesi, em Araxá. A Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, promoveu a palestra Direito Digital e Cidades Digitais, com os renomados profissionais Alexandre Secco e Alexandre Atheniense.

O evento foi viabilizado por meio da TV Integração e teve o apoio da 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Araxá, Tauá Grande Hotel, Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), Associação dos Municípios da Microrregião Planalto de Araxá (Ampla), Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (ACIA), Serviço Social da Indústria (SESI) e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM)

Além dos Vereadores da Câmara Municipal de Araxá, o evento recebeu representantes do Poder Legislativo das cidades de Serra do Salitre, Pedrinópolis e Pratinha. O Prefeito John Wercollis de Morais, também do município de Pratinha, representou a Ampla no evento. A plateia ainda foi composta por assessores parlamentares, advogados, estudantes, representantes da imprensa e comunidade em geral.

Os temas, já bastante presentes na sociedade, foram abordados de forma prática pelos palestrantes. Alexandre Secco apresentou a necessidade e a forma que as cidades brasileiras podem e devem se tornar Cidades Digitais, com o fomento e a criação de ferramentas que facilitem aos cidadãos uma participação mais ativa na vida governamental dentro do município. Com exemplos de cidades como Nova Iorque, Londres e Rio de Janeiro, o jornalista mostrou que essa digitalização dos municípios é um caminho único e que, mais cedo ou mais tarde, vai chegar em todos os cantos.

Ainda dentro dessa área, Alexandre Atheniense, advogado especialista em Direito Digital, em sua palestra, abordou todas as questões que envolvem o desenvolvimento das tecnologias, o uso das redes sociais e as legislações que fiscalizam e são inerentes aos casos. Os riscos e os cuidados com os dados pessoais divulgados na rede e as implicações disso também foram apresentados. O advogado reforçou a tese de que, cada vez mais, em todos os setores de trabalho, o profissional está ficando cada vez mais digital e deixando de lado a famosa papelada.

Ao final da explanação, os palestrantes responderam dúvidas em um rápido bate papo, que seguiu mesmo após o encerramento do evento. Para o presidente da Câmara Municipal de Araxá, a avaliação é altamente positiva. “Não é todos os dias que temos a possibilidade de ouvir dois palestrantes da capacidade e do conhecimento dos Doutores Alexandre Atheniense e Alexandre Secco. Foi uma noite enriquecedora e que trouxe ao público de Araxá, informações preciosas sobre essa realidade digital que todos nós experimentamos dia a dia. Ficamos honrados em recebê-los”, finaliza.