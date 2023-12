CIMTB abre inscrições para as três primeiras etapas de 2024

Os ciclistas que desejam participar d

a Copa Internacional de Mountain Bike – CIMTB em 2024 já podem garantir sua inscrição para as três primeiras etapas. Nova Lima (MG), entre 15 e 17 de março, Araxá (MG), entre 26 e 28 de abril, e Poços de Caldas, entre 21 e 23 de junho, irão receber as três provas do primeiro semestre, enquanto Congonhas será responsável por mais uma vez encerrar o ano com chave de ouro, no fim de setembro (27 a 29). As inscrições para a disputa final ainda serão abertas, no final de junho, com super desconto para os atletas que competirem nas outras três etapas (na mesma categoria).

Para garantir a vaga na disputa de cada uma dessa três etapas, que têm vagas limitadas, os atletas devem acessar os links de inscrição abaixo:

Nova Lima (MG) – 15 a 17 de março

https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbnovalima2024

Araxá (MG) – 26 a 28 de abril

https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbaraxa2024

Poços de Caldas (MG) – 21 a 23 de junho

https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbpocosdecaldas2024