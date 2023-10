CIMTB confirma etapa de Araxá uma semana depois da Copa do Mundo

A Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) já começou a definir o calendário de provas de 2024. Como tornou-se costume, Araxá irá abrir a temporada com a realização da Hors Class entre os dias 26 e 28 de abril, ofertando aos ciclistas do mundo inteiro importantes pontos nos ranking Olímpico e Mundial. Assim, o evento será realizado na semana seguinte a Copa do Mundo UCI de Mountain Bike, marcada para 18 a 21 de abril, também no mesmo local, o Grande Hotel Termas de Araxá.

“Mesmo com a inédita Copa do Mundo no município, seguiremos com a realização da etapa de Araxá na próxima temporada, desta vez no último fim de semana de abril, uma semana depois da Copa do Mundo. Vale ressaltar que temos o Cross Country Olímpico (XCO) na classificação Hors Class, ou seja, garantindo assim 100 pontos para os campeões no ranking UCI e também para o ciclo de Paris 2024. Para os atletas brasileiros queremos dar a oportunidade de usarem exatamente a mesma pista que os melhores do mundo vão ter usado dias antes”, comenta Rogério Bernardes, organizador da Copa Internacional de Mountain Bike.

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2003, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos desde os ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e agora para a disputa de Paris 2024.

Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis (RJ). Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.