Cinco Projetos são aprovados em Reunião Ordinária

Na tarde desta terça- feira (30) o Plenário Guilherme Gotelip Neto recebeu mais uma Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá. Os Vereadores que se inscreveram para usar a tribuna foram: Emílio de Paula Castilho (PR), Bosco Júnior (Avante), Fárley Pereira de Aquino (DEM), e Fernanda Castelha (PSL).

O Projeto de Resolução 011/2017 que inclui o tema Segurança Pública na Comissão de Educação, Cultura e Saúde, foi aprovado pelo Plenário. A Comissão é composta pelos Vereadores José dos Reis de Paula – Zezinho (PT – presidente), Raphael Rios (SD – membro) e Hudson Fiuza (PSL- relator) e passa a ser denominada Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança.

Emílio de Paula Castilho

O Vereador Emílio destacou o Programa Municipal de Apoio a Inovação e a Modernização Empresarial, que é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação Tecnológica e o Sebrae-MG. Ele destacou que Araxá possui mais de 8 mil micro e pequenas empresas, que precisam de apoio para continuar gerando desenvolvimento para a cidade. O Parlamentar comentou visita aos Bairros Serra Morena e São Domingos e apresentou indicações apontadas pelos moradores.

Moção de Congratulações – Ao Hospital de Brinquedos São Francisco de Assis, em Araxá, e seus diretores, pelo trabalho desenvolvido na recuperação e doação de brinquedos a crianças carentes.

Indicação – Instalação de redutor de velocidade e sinalização horizontal na Avenida Auxiliadora Paiva, no Bairro Serra Morena.

Indicação – Instalar duas luminárias no final da Rua Pernambuco, na altura do número 2.201, nas proximidades do Viaduto Max Neumann.

Indicação – Estudo de recapeamento da Avenida Professora Auxiliadora Paiva, no Bairro Serra Morena.

Moção de Congratulações – Aos organizadores do Projeto Epidemia do Bem, desenvolvido nas Escolas Municipais de Araxá.

Moção de Congratulações – Aos alunos do 7º ano A, da Escola Auxiliadora Paiva, pelo 1º lugar no Projeto Epidemia do Bem.

Moção de Congratulações – Às diretoras, coordenadoras e supervisoras das Escolas Municipais Auxiliadora, Professora Leonilda Montando (Caic) e Romália Porfírio de Azevedo, pelo incentivo e participação no Projeto Epidemia do Bem.

Bosco Júnior

As Praças da cidade foram o tema principal dos requerimentos apresentados pelo Vereador Bosco Júnior. Ele afirmou que está elaborando, juntamente com sua equipe, um relatório sobre a situação desses espaços, lembrando que muitos deles já foram reformados. Esse levantamento também pretende apontar alternativas para preservação do patrimônio público. Bosco destacou as reuniões que realizou, nos Bairros Fertiza e Padre Alaor, para levantar as necessidades dos moradores desses locais.

Indicação – Policiamento ostensivo nas áreas de preservação ambiental nos Bairros Orozino Teixeira e Santa Rita II.

Indicação – Providências para situação nas áreas de preservação ambiental nos Bairros Orozino Teixeira e Santa Rita II.

Indicação – Revitalização da Praça Benedita Felícia Borges, no entroncamento das Ruas Joaquim Geraldo Filho e Deolinda Dias Rosa, no Bairro Orozino Teixeira.

Indicação – Revitalização da Praça da Avenida Aracely de Paula, próximo ao número 2.735, e implante no local Academia ao Ar Livre.

Indicação – Revitalização da Praça do Senac, no Bairro Fertiza.

Fárley Pereira de Aquino

O Vereador Fárley apresentou diversas indicações e parabenizou a Igreja Universal do Reino de Deus pela realização de uma ação no Presídio Regional de Araxá, com o objetivo de promover um momento de descontração e evangelização para os detentos e seus familiares.

Indicação – Patrolamento e cascalhamento das estradas rurais de acesso ao Distrito de Itaipu.

Indicação – Estudo e criação de projeto para construção de moradias para os servidores públicos efetivos da PMA.

Indicação – Estudo para melhorias de sinalização horizontal e vertical, redutor de velocidade na Rua Deolinda Dias Rosa, no Orozino Teixeira

Indicação – Municipalização da MG-705, denominada Avenida José Ananias de Aguiar (Avenida do Comboio).

Fernanda Castelha

A inclusão foi o tema central da fala da Vereadora Fernanda Castelha. Ela apresentou o Projeto de Resolução “Acessibilidade é Cidadania”, com o objetivo de promover a inclusão dos deficientes no âmbito do legislativo. A iniciativa propõe ações como: inclusão de textos em formatos alternativos, disponibilização de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (libras) e acessibilidade aos deficientes visuais nas dependências do legislativo. Ainda pensando na inclusão, a Vereadora apresentou Projeto de Lei que determina que todos os eventos públicos oficiais, realizados pelo Poder Executivo, devem dispor de um intérprete de Libras.

Moção de Congratulações – A Paulo Ernesto Heerdt da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao povo de Araxá.

Indicação – Averiguar causas de alagamentos e tomar providências na Alameda Everest, no Bairro Guilhermina Vieira Chaer.

Indicação – Construção de Cobertura em Pontos de Ônibus na Rua Belo Horizonte, em frente ao número 832.

Indicação – Manutenção da Estrada Rural (Antiga Estrada Araxá-Belo Horizonte).

Projetos aprovados

Projeto de Lei 49/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Gilberto José Gomes, a atual Rua O, do Loteamento Parque das Mangabeiras V.

Projeto de Lei 051/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Professor Mario Borges, a atual Rua 3 do Loteamento Residencial José Carlos Lemos, no Bairro Guilhermina Vieira Chaer.

Projeto de Lei 052/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Onofre José Ferreira, a atual Rua 10, do Condomínio Villagio II.

Projeto de Lei 053/2017 – Denominação de Via Pública para Rua Inis Marilda Pires, a atual Rua D do Chacreamento Alamedas do Sol.

Projeto de Resolução 011/2017 – Inclui a Segurança Pública como item da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Saúde, que passa a ser denominada Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Segurança.