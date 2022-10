Classificados para a semifinal do Ruralão serão definidos neste domingo

Fim de semana de decisão no Campeonato Ruralão 2022. Oito equipes estão em busca de quatro vagas para a semifinal do torneio. Os jogos de volta das quartas de final acontecem neste domingo (16), no Estádio Municipal Fausto Alvim e no campo Délcio Campolina (AEF).

No Estádio Municipal Fausto Alvim, às 9h, a equipe do Capela enfrenta o Sítio Três Colinas. A primeira partida terminou empatada por 0 a 0. Para avançar à próxima fase, o Sítio Três Colinas precisa vencer o jogo de volta. Já para a equipe do Capela um novo empate basta para se classificar.

Logo na sequência, a Fazenda Estiva entra em campo para enfrentar a Fazenda Santa Vitória. O jogo de ida terminou com vitória da Fazenda Estiva por 3 a 0. Para chegar à semifinal a Fazenda Santa Vitória precisará vencer por quatro ou mais gols de diferença. A Fazenda Estiva, por ter melhor campanha, joga pela vantagem de dois resultados iguais e, mesmo perdendo por até três gols, avança às semis.

No campo Délcio Campolina (AEF), às 9h, o Curva de Rio enfrenta a equipe do Ajesp. No jogo de ida o placar terminou 3 a 2 para o Ajesp. O Curva de Rio joga por dois resultados iguais, portanto, no domingo, a equipe precisa de uma vitória simples para se classificar. Já para o Ajesp, um empate basta para que o time avance à semifinal da competição.

No mesmo local, às 11h, o time do Chácara Dona Adélia enfrentará a Fazenda Campos. A primeira partida foi vencida pelo Dona Adélia por 2 a 0. A Fazenda Campos precisa tirar a vantagem de três ou mais gols para continuar na luta em busca do título. Já o Dona Adélia joga por dois resultados iguais e pode até perder por dois gols de diferença.