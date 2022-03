Com 17 equipes já confirmadas, Prefeitura de Araxá prorroga as inscrições do Ruralão até 31 de março

A Secretaria Municipal de Esportes prorrogou até 31 de março as inscrições para o 29º Campeonato Ruralão – Temporada 2022. Até o momento, 17 equipes já estão confirmadas para a competição.

Para inscrever uma equipe no Ruralão, o representante legal deve comparecer para retirar os documentos na sede da Assessoria de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira – Av. Imbiara, 620, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Cada equipe pode inscrever até 25 atletas e cinco membros da comissão técnica com idade igual ou superior a 16 anos. No ato da inscrição, o representante legal recebe as fichas nominais dos jogadores e da comissão técnica e deve devolvê-las preenchidas e assinadas por todos os integrantes até o prazo de encerramento das inscrições.

Para mais informações, pelo contato da Assessoria de Esportes Amador e Rural – telefone: (34) 3691-2031 ou e-mail ( [email protected] ).

Sobre o Campeonato Ruralão

O tradicional campeonato organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural, ficou paralisado por duas temporadas em função da pandemia do coronavírus e vai retornar no 1º semestre de 2022, seguindo todos os protocolos sanitários de biossegurança.

Para a temporada 2022, 17 equipes já se inscreveram para a disputa do torneio, são elas: Ajesp, Amigos, Audax, Bonsucesso, Capela, Chácara Dona Adélia, Cit 3 Colinas, Curva de Rio, Estrela Azul, Guarani Jr, Gondins, Fazenda Aliança, Fazenda Campos, Fazenda Máfia, Fazenda Santa Vitória, Santo Antônio F.C e São Pedro.