Com 21 equipes, Ruralão 2022 já está com regulamento definido

Após dois anos de paralisação devido à pandemia da Covid-19, o Campeonato Ruralão será retomado neste mês de julho. A Secretaria Municipal de Esportes já definiu a forma de disputa e o regulamento da competição, que terá 21 equipes participantes. O Torneio Início que marca a abertura do campeonato acontecerá no próximo dia 17 (domingo), a partir das 8h, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Já a primeira rodada está marcada para o dia 24.

De acordo com o secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé), o retorno do campeonato é importantíssimo para Araxá e região. “O Ruralão é um dos torneios mais tradicionais de Araxá, ele movimenta os amantes do esporte e a economia local. As pessoas estavam sentindo muita falta, estamos muito felizes por proporcionar esse retorno de forma organizada e segura a todos”, destaca.

A primeira fase da competição (fase de grupos) será dividida em três chaves, com sete equipes cada. Os times se enfrentam entre si (uma única vez) dentro de seus respectivos grupos. Os cinco melhores colocados de cada chave e o sexto melhor colocado geral se classificam para a próxima fase.

As fases eliminatórias (oitavas, quartas, semifinal e final) serão disputadas em formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os melhores colocados na fase grupos entram nesta fase eliminatória com vantagem de dois resultados iguais. A disputa do 3ª lugar será realizada em jogo único no dia da 2ª partida da final da competição.

As equipes que disputarão o torneio são: Ajesp, Amigos, Audax, Boca Júnior, Capela, Chácara Dona Adélia, Curva de Rio, Estrela Azul, Guarani Jr, Gondins, Fazenda Aliança, Fazenda Campos, Fazenda Chapecó, Fazenda Estiva, Fazenda Máfia, Fazenda Santa Vitória, Perdizinha, Santo Antônio F.C., São Pedro, Sítio 3 Colinas, TNT Tapira.

Os jogos serão realizados nos seguintes campos: Chácara Dona Adélia, Fazenda Campos, Centro Esportivo de Tapira (Cetap), Estádio Ernesto Duílio Stefani (Arena do Cachorrão) e Estádio Oliveiros Fraga (Perdizes). A semifinal e final acontecerão no Estádio Municipal Fausto Alvim.

O assessor de Esportes Amador e Rural, Márcio Rosa, explica que as diretrizes do campeonato foram feitas em conjunto com as equipes participantes. “Desde que anunciamos o desejo em realizar o campeonato neste ano, realizamos diversas reuniões com os representantes das equipes. Todos tiveram a oportunidade de opinar e participar de todas as decisões referentes à forma de disputa, regras e diretrizes gerais do torneio”, explica.