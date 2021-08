Com menor número de casos e 77 % da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, Araxá avança no combate à Covid-19

As restrições impostas pelo município durante o aumento do número de casos positivos de Covid-19 e o avanço da imunização com a chegada de doses proporcional ao número e perfil da população resultaram na queda de notificações da doença em Araxá nos últimos dias.

A cidade registrou a menor quantidade de resultados positivos para coronavírus na última quinta-feira (12), com apenas 11 notificações e nenhum óbito nas últimas 24 horas. O menor número já registrado anteriormente em 2021 aconteceu no dia 30 de julho, quando foram 16 confirmações. Os dados já representavam uma queda dos números em consequência das medidas tomadas e o avanço da vacinação.

Com cerca de 85 mil doses já aplicadas e a Campanha de Imunização contemplando pessoas com faixa etária de 31 anos neste sábado (14) e 30 anos na segunda-feira (16), Araxá alcança 77% da população adulta, estimada em 80 mil pessoas, vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Até o fim desta semana, cerca de 62 mil pessoas terão recebido pelo menos uma dose da vacina. De acordo com o Governo do Estado, a cidade tem uma população estimada de quase 80 mil pessoas com mais de 18 anos.

Os dados registrados nos últimos dias abriram a possibilidade para atendimentos de casos graves de outras doenças, sem a necessidade de transferência de pacientes. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde reduziu o número de leitos Covid de UTI de 20 para 12. Os leitos clínicos também foram reduzidos de 26 para 20, atendendo casos de menor gravidade.

O município monitora diariamente a gestão dos leitos junto à Santa Casa de Misericórdia, instituição referência no tratamento de casos de coronavírus, e demais hospitais da cidade. Desta forma, a Administração Municipal realiza o remanejamento dos leitos para atender pacientes com necessidades de cirurgia. Caso exista a necessidade de aumento de leitos de Covid-19, a Prefeitura de Araxá, em parceria com a Santa Casa, ampliará novamente a quantidade de unidades para tratamento da doença.