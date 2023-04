Com parceria da Prefeitura de Araxá, 3ª edição da Fenadoces acontece até 9 de abril

O evento mais doce da cidade chegou e mais uma vez conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Araxá. É a 3ª edição da Feira de Doces de Araxá (Fenadoces), que acontece até o próximo domingo (9), no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim. O evento com entrada gratuita já se tornou referência nacional e a expectativa é que a programação atraia 50 mil visitantes durante os cinco dias de realização.

Os visitantes podem conferir a exposição de milhares de doces tradicionais e gourmets em estandes atrativos e a presença de mais de 60 expositores. Para este ano, a Fenadoces conta com estrutura mais ampla, espaço gastronômico, atrações musicais, espaço kids, apresentações infantis, a tão esperada chegada do coelhinho da Páscoa no domingo (9), entre outros atrativos.

Com aporte de R$99.850 repassados via Rotary Club de Araxá Sul em recursos próprios, a Administração Municipal também entrou com apoio estrutural e logístico.

De acordo com Fabiana Alves, organizadora da Fenadoces, a parceria com a Prefeitura de Araxá é essencial para que o evento cresça ainda mais.

“Não tenho nem palavras para descrever a expectativa para a Fenadoces 2023. Araxá é reconhecida internacionalmente por seus doces e tradição, e este momento é de mostrar o trabalho do doceiro independente, dos pequenos negócios ou dos empreendedores que já possuem loja física há anos. A expectativa, em mais um ano de feira, é a mais positiva possível, com certeza”, afirma a idealizadora.

Segundo a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa, que representou a Prefeitura de Araxá na abertura oficial, a união de empresários e o Município traz resultados positivos.

“Eventos como a Fenadoces são essenciais na cidade, pois fomentam nossos valores e a culinária, além de reafirmar a tradição de Araxá em relação aos doces”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca o trabalho do expositores e artistas que estão se apresentando no local e reforça o apoio da Prefeitura de Araxá ao turismo, cultura e desenvolvimento econômico.

“A Fenadoces chega a sua terceira edição com uma história de sucesso, recordes de público e, o mais importante, com a valorização de doceiros, confeiteiros e demais profissionais do ramo. O apoio da gestão é fundamental para a atração de turistas e para que Araxá continue entre as melhores cidades do país para conhecer”, completa.

Confira a programação completa no link a seguir: https://bit.ly/3m24eLw