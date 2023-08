Com parceria da Prefeitura de Araxá, autistas recebem atendimento em espaço exclusivo

Um dia de acolhimento, troca de experiências e muita comemoração. A Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá (A&+) celebrou os seis primeiros meses de funcionamento em sua sede, localizada na rua Rio Grande Sul, nº70, no bairro São Geraldo.

O encontro contou com as presenças do prefeito Robson Magela, do vereador Raphael Rios, de voluntários e do público atendido e familiares, no sábado (19).

A entidade sem fins lucrativos existe desde 2014 e oferece apoio aos pais de autistas através de grupos de encontro e demais ações de conscientização e presta atendimento aos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Associação A&+ conta com parceria da Prefeitura de Araxá através de convênio que contribui no custeio das suas atividades e aluguel do espaço. Desde o lançamento da sede, foram 670 atendimentos, 100 carteirinhas emitidas ao público-alvo e 184 famílias cadastradas que contam com terapia ocupacional, psicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, atendimentos psicológicos e jurídicos e assistência social.

Para Dayane Cristina Ribeiro, mãe de Thierry Ribeiro, de 15 anos e portador do TEA, conhecer o trabalho da A&+ transformou a vida da sua família. “Eu pude fazer inúmeras amizades e melhorei demais a relação com meu filho. É através desse trabalho prestado que várias mães estão sendo acolhidas, como eu, já que a luta é bastante desafiadora”, relata.

A presidente da entidade, Ana Cláudia de Paiva, afirma que o apoio da Administração Municipal faz total diferença na vida dos autistas. “A nossa associação atende todas as idades, desde o recebimento do diagnóstico e agora temos um espaço exclusivo para atender todo esse público. É muito importante ter a participação da prefeitura neste momento, pois, assim, nos sentimos ainda mais fortalecidas”, completa.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Gestão Municipal vai continuar com as portas abertas para uma causa tão importante na cidade. “Esses seis meses de funcionamento da Associação A&+ em uma sede é o resultado de uma caminhada repleta de união e parcerias. É sobre trabalhar juntos, em prol daquilo que irá fazer bem para tanta gente. Sabemos da diferença que este apoio faz na vida de tantas crianças e jovens autistas de Araxá”, diz.