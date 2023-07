Com patrocínio da CBMM e utilização de aço de alta resistência com adição de Nióbio, Inhotim inaugura Galeria Yayoi Kusama

O Instituto Inhotim, maior museu a céu aberto do mundo e um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, inaugura, a partir do dia 16 de julho, a sua vigésima galeria permanente, dedicada a artista japonesa Yayoi Kusama (Matsumoto, Japão, 1929). A Galeria, que conta com o patrocínio da CBMM por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, abriga duas obras da artista Yayoi Kusama: I’m Here, But Nothing (2000) e Aftermath of Obliteration of Eternity (2009).

Na estrutura do prédio onde está localizada a Galeria da multiartista, foram utilizados aços de alta resistência com adição de Nióbio, distribuídos nas estruturas superiores de pilares, vigas e na infraestrutura de fundações. A tecnologia do Nióbio tem sido uma grande aliada do futuro, permitindo a evolução das propriedades do aço e o conceito da desmaterizalização, ou seja, menor uso de materiais e consequente redução da emissão de CO2 em todo o processo.

Para o especialista de Desenvolvimento de Mercado da CBMM, Alexandre Jordão, o projeto vem de encontro à uma das estratégias da Companhia, que é dar visibilidade ao Nióbio em construções sustentáveis. “Nesta obra, as pessoas podem ver na prática a relevância do Nióbio para utilização mínima do aço como matéria-prima, técnica já muito utilizada em grandes pontes ou arranha-céus de todo o mundo”, justifica Jordão, explicando que a maleabilidade da liga fez do projeto arquitetônico uma obra de arte a ser apreciada, juntamente com as instalações da artista.

Desenvolvido em uma área de 1.436,97 m² pelos arquitetos Fernando Maculan e Maria Paz em conjunto com a equipe do Jardim Botânico do Inhotim, o projeto arquitetônico contém um caminho sinuoso de pedras e 4 mil bromélias, que levam à obra interna de Yayoi Kusama, composta por um ambiente doméstico iluminado por luz negra e com os móveis destacados por pontos de cores brilhantes. O conceito de auto-obliteração, técnica utilizada há décadas pela artista japonesa, instiga a pensar na dissolução do individualismo.

A obra está localizada no Eixo Laranja do Instituto Inhotim, próxima à Galeria Cosmococa e ao Jardim Veredas e pode ser visitada de terça a sexta-feira, entre 09h30 e 16h30 e aos sábados, domingos e feriados, entre 09h30 e 17h30.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 500 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 4 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas como a Echion e Battery Streak visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias.