Começa a 1ª Copa Beja de Futebol Araxá

Cerca de 3 mil pessoas, entre autoridades, jogadores, dirigentes, amigos e familiares prestigiaram a abertura da 1ª Copa Beja de Futebol Araxá, em noite memorável para o esporte da cidade, de Minas Gerais e do Brasil nesta quarta-feira, 24. O palco sagrado do futebol araxaense recebeu a solenidade de abertura do evento organizado pela WM Show de Bola Eventos Esportivos, com total respaldo da Administração Municipal e grande empenho da Secretaria de Esportes. Mais de 3 mil atletas de sete estados brasileiros e de uma equipe internacional – Los Amigos do Paraguai desfilaram no gramado do Fausto Alvim. Além da entrada das delegações participantes de sete estados brasileiros e do Los Amigos, equipe do Paraguai, a abertura contou com a Acadêmicos do Santo Antônio executando a música tema do carnaval da Beija Flor em 1999 – “Araxá – Lugar alto onde primeiro se avista o Sol” e “Não há melhor lugar para se viver…”, um hino do araxaense e de quem gosta de Araxá. A copa segue até o dia 30 de julho.

A cerimônia foi prestigiada pelo secretário Edinho Souza, prefeito Aracely de Paula e equipe do governo municipal, organizador da 1ª Copa Beja, Wilson Maia, vereador Luiz Carlos Bittencourt, tenente coronel do 37° Batalhão da Polícia Militar (37° BPM), Fernando Marcos dos Reis, e o chefe da instrução do Tiro de Guerra Capitão Barros – TG 004, subtenente Ney Lúcio do Nascimento. Durante a solenidade houve o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá, a execução dos hinos nacional, do Paraguai e do município, a apresentação do mascote da 1ª Copa Beja, Zé Bolinha, e homenagem ao Raul Plasmann, goleiro de Cruzeiro, Flamengo e de grandes equipes do futebol e da Seleção Brasileira, contemplado com uma placa pela sua carreira, um exemplo de dedicação e conduta no esporte. “A homenagem tem um grande significado porque envolve três mil meninos, com iniciativa da Prefeitura, da WM Show de Bola, dos secretários, todo mundo envolvido em um acontecimento para cidade, Minas Gerais e Brasil, é importantíssimo”.

Mãe de Gustavo, goleiro do Trianon Sub-14, Geise Kelly Ferreira exalta a importância da 1ª Copa Beja de Futebol Araxá para toda a família. “É sempre bom estar junto, presenciar e participar da vida do filho. Mais de 10 anos, ele joga e gosta demais. A família começou a incentivar”. Para o jogador Henrique Maltez Medeiros, de 14 anos, do Comercial Esporte Clube, de Belo Horizonte, a 1ª Copa Beja de Futebol Araxá é uma oportunidade de revelar novos talentos no futebol. “Pode ser uma grande chance no futuro para o nosso sonho de ser um jogador de futebol se concretizar”.

Empresário Wilson Maia agradeceu o apoio da Administração Municipal em ter aberto as portas da cidade para receber essa copa de categorias de base. “Parabéns a todos de Araxá que gostam do esporte e estão engajados nesse evento”. Edinho Souza, secretário de Esportes, ressalta que é uma emoção muito grande de ter viabilizado a realização da copa para Araxá no início do ano quando esteve em São Gotardo. “É um momento único que estamos presenciando e queremos perpetuar essa copa aqui na nossa cidade. Vamos marcar história”. De acordo com o prefeito Aracely, o cinquentenário Fausto Alvim está sendo palco de um evento que reúne mais de 3 mil crianças e adolescentes e Araxá abre as portas para eles que sonham em ser famoso jogador de futebol. “Estamos dando um exemplo magnífico para que eles tenham um futuro tranquilo com disputas sadias para as grandes vitórias da vida”, acrescentou o prefeito Aracely, que abriu oficialmente a 1ª Copa Beja de Futebol Araxá.

Na abertura da competição, vitória da Escolinha do Cruzeiro de Araxá para cima do Los Amigos do Paraguai, 1 a 0, com gol assinalado por Gabriel Vasconcelos.