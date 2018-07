Começa no próximo sábado a 2ª fase do Campeonato Ruralão

Os jogos da 2ª rodada da etapa decisiva do Campeonato Ruralão serão nos dias 28 e 29 de julho, sábado e domingo. O campeonato promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria de Esportes, registrou 17 gols na 1ª rodada. Os times Fazenda Máfia e Casinhas perderam a invencibilidade em duelos disputados contra o Chácara Dona Adélia e Amigos, respectivamente. Grêmio Tapirense e Itaipu permanecem sem derrotas na competição.

Com o término da primeira rodada, duas chaves foram definidas em sorteio e o grupo D tem a liderança do Grêmio Tapirense, com 3 pontos; mesma pontuação que o Amigos, vice-líder, devido ao saldo de gols (2 contra 1). No grupo E, a primeira colocação é do Chácara Dona Adélia, com 3 pontos, mesma pontuação da Capela, segunda colocada, devido ao mesmo critério (3 contra 1).

Próxima rodada

Sábado, 28 de julho

Chácara Dona Adélia:

15h – Curva de Rio x Juventude Explosiva

17h – Chácara Dona Adélia x Grêmio Tapirense

Domingo, 29 de julho

Chácara Dona Adélia:

9h – Capela x Amigos

11h – Itaipu x Fazenda Máfia

Itaipu:

9h – Juventude Antinha x Fazenda Santa Vitória

11h – Casinhas x Fazenda Campos