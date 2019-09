Comemoração do Dia 7 de setembro reuniu milhares de pessoas em Araxá

O feriado de 7 de setembro movimentou Araxá com as comemorações dos 197 anos da Independência do Brasil. No palanque reservado às autoridades, na Avenida Getúlio Vargas, o Prefeito Aracely de Paula assistiu ao desfile acompanhado da Secretária de Governo, Lucimary Ávila e demais secretários municipais, de vereadores, do Comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-coronel Fernando Reis; do Comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Araxá, Capitão Thiago Augusto Pereira, do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, Subtenente Ney Lúcio do Nascimento; do Delegado Regional, Vitor Hugo Heisler; do Reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo.

Como já é uma tradição na cidade, a abertura foi feita pelo desfile das polícias e o encerramento ficou com os atiradores do Tiro de Guerra. Cerca de 10 mil pessoas participaram do desfile. As apresentações começaram pelas 54 escolas municipais e instituições que fazem parte do quadro da Secretaria Municipal de Educação seguidas de 3 escolas conveniadas, 15 escolas estaduais, 23 instituições parceiras, 8 conselhos municipais, Conselho Tutelar, 7 secretarias, Fundação Cultural Calmon Barreto e Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA). Houve divulgação de alguns dos serviços prestados pela Prefeitura, todos reforçando o tema do desfile: “Escola, família, comunidade, por uma cultura de paz”.

O prefeito Aracely ressaltou que o desfile foi tocante, contou com uma grande concentração de pessoas, participação de todas as entidades, demonstrando que o brasileiro tem que cultivar a sua liberdade, através da paz, da união e do sentimento de solidariedade. “Araxá está de parabéns, as nossas escolas, a nossa juventude, as secretarias estão de parabéns. Foi uma manhã memorável, agradeço a todos que nos propiciaram essa demonstração de que a Araxá de hoje, confiante no seu futuro, sabe celebrar os seus dias de glória. Muito obrigado a todos”.

A secretária de Educação, Edna Resende Campos, destacou que essa foi a verdadeira festa do povo, onde a comunidade de Araxá esteve na avenida representada pelas escolas, instituições, clubes de serviços, parceiros, secretarias, todos clamando pela paz. “A presença dos pais e a participação efetiva da comunidade chamou a minha atenção, atingimos o nosso objetivo. Agradeço a participação de todos”.

Cristiano Vilaça, Diretor de Negócios da Tv Integração, comentou que a população deve prestigiar, levar as crianças para incentivá-las a participar desse momento cívico. “Independente de movimento partidário, religião, sexo ou faixa etária, fica a importância da nossa pátria, da nossa cidade, das empresas de onde tiramos o nosso sustento, as pessoas devem apoiar, pensando no bem comum”.

Leidiana Alves, desfilou com a filha Queren de 6 anos. “Eu penso que a participação da família no desfile junto com a escola e com os filhos é muito importante, estamos ensinando o caminho, dando exemplo de amor à pátria”.Mais fotos do desfile, no link: http://araxa.mg.gov.br/noticia/link/3314/comemoracao-do-dia-7-de-setembro-reuniu-milhares-de-pessoas-em-araxa