O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 divulgou segunda resolução de ações a serem executadas em Araxá, em reunião realizada na quinta-feira (19). A resolução delibrou sobre suspensão de atividades em academias, ginásios e praças de esportes, do Feirão do Povo e Parque do Cristo, adequações de fucionamento de instituições de ensino, transporte coletivo, abrigo de moradores de rua, medidas de prevenção, ações necessárias a demandas de hospitais, entre outros.

Confira a resolução