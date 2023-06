Comitiva de Araxá participa de mais uma reunião no MEC para tratativas de implantação de Universidade Federal na cidade

Uma comitiva de Araxá participou de mais uma reunião com o Ministério da Educação (MEC) para avançar nas negociações da implantação de uma Universidade Federal na cidade. A reunião aconteceu na última quinta-feira (15), em Brasília.

O prefeito Robson Magela foi representado pela secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, e também participaram os vereadores Raphael Rios e Leni Nobre, e o reitor do Uniaraxá, José Oscar de Melo.

A comitiva foi recebida pela diretora da Divisão de Formação Especializada do MEC, Tânia Mara Francisco, pelo coordenador-Geral de Articulação Institucional, Jackson Raymundo, e a assessora especial de assuntos parlamentares, Rachel Araújo Moreira.

Zulma ressalta que a reunião foi muito produtiva. “Neste novo encontro, nós avançamos muito, uma vez que foram nos passado novas coordenadas e quais as possibilidades que são viáveis. Então, a partir de agora vamos caminhar e fazer de tudo para que dê certo a implantação de uma Universidade Federal em Araxá”, reafirma.

A diretora da Divisão de Formação Especializada do MEC, Tânia Mara Francisco, afirma que Araxá atende vários requisitos para a implantação de um campus federal. “E para que isso seja possível as próximas etapas precisam ser cumpridas. Agora novos documentos serão protocolados no MEC para a sequência das negociações” , conclui.