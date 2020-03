Comunicado oficial da Bem Brasil sobre Coronavírus

A Bem Brasil, confirmando seu valor de parceria e consciente do nosso papel em contribuir para a limitação da transmissão comunitária da COVID-19 no Brasil, está adotando as medidas necessárias para preservar a integridade da saúde de nossos colaboradores diretos, indiretos, clientes e parceiros.

Por isso, estamos alertas às determinações da Secretaria de Saúde e das demais autoridades competentes quanto às medidas que devem ser tomadas para a prevenção do COVID-19 (coronavírus).

Por último, reforçamos nossa convicção de que o momento pede união e construção coletiva. A Bem Brasil está fazendo a sua parte nessa luta global para conter o avanço do coronavírus. Faça a sua parte também! Previna-se.