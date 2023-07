Confira a programação do 11º Fliaraxá desta quinta, 6 de julho

A 11ª edição do Fliaraxá chega ao seu segundo dia apresentando uma programação variada de eventos presenciais, como sessões de autógrafos, programação infantojuvenil, debates com autores nacionais e regionais e apresentações de música, na área de gastronomia. Norteadopelo tema “Educação, Literatura e Patrimônio”, o festival acontece até dia 9 de julho, domingo, em formato figital – ou seja, de forma presencial, no Estádio Municipal Fausto Alvim, localizado no centro da cidade mineira; e digital, através do canal do Youtube.

Nesta quinta, 6 de julho, o festival abre às 8h30, com um sarau para as crianças organizado pelo grupo “Deu na Telha” e convidados. A programação infantojuvenil segue, ao longo de todo o dia, com mesas de bate-papo das quais participam autores como Rafael Nolli, Cesar Campos, Líria Porto e Tino Freitas. A programação musical também se inicia de manhã, às 11h, com o DJ Lucio Ilian, que apresenta “Brasilidades & Lounge”, e retorna às 17h, com atrações como Lula Ribeiro, Marco Lobo e Banda Latitude 19, até o final da noite.

A partir das 13h, começa a programação regional, que inclui rodas de conversa com jovens escritores e mesas de debate sobre temas diversos, como “Etarismo” e “A poesia como instrumento de defesa do Patrimônio”. Já a programação nacional e internacional, que ocorre das 15h às 21h, conta com mesas de debate com escritores como Jamil Chade, Lucrecia Zappi, Sérgio Abranches, Luana Tolentino e Tom Farias. Além disso, também neste período, acontecem sessões de autógrafos com autores diversos, na livraria do festival.

Por sua vez, na programação on-line, Ynaê Lopes fala sobre “Mario de Andrade e um Brasil que nasce”, sob a mediação de Tom Farias, dentro do Ciclo de Debates Virtuais “Mário de Andrade, negro, 130 anos”, feito em parceria com o Sesc.

Sobre o 11º Fliaraxá

A estrutura do 11º Fliaraxá inclui uma enorme livraria, três auditórios para debates e apresentações artísticas, espaço para crianças, área de gastronomia e palco para atrações musicais. Nesta edição, o festival recebe presencialmente autores como Eliana Alvez Cruz e Líria Porto, que são as Autoras Homenageadas; Itamar Vieira Junior; Jeferson Tenório; Tom Farias; Juliana Monteiro e Jamil Chade. O Fliaraxá é apresentado pela CBMM, com patrocínio do Itaú e da Cemig, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com apoio da TV Integração, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Calmon Barreto, Câmara Municipal de Araxá, Academia Araxaense de Letras, Condor Eventos, Vale Sul / Goethe-Institut, Instituto Terra e Sesc

Confira, a seguir, a programação completa do 11º Fliaraxá nesta quinta, 6 de julho:

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL:

Programação infantojuvenil:

8h30 – Sarau com o grupo “Deu na Telha e convidados” (Auditório 2)

9h30 – Tino Freitas – “Palavra também é brinquedo” (Auditório 2)

9h30 – “Encontro com autores” – Adriano Rodrigues, Rafael Nolli, Evânio Bezerra (Jimmy Rus) e Yuri Afonso. Mediação Alisson Romualdo. (Auditório 3)

10h30 – “Patrimônio Cultural Negro como espaço para o afeto” – Ana Claúdia Theodoro e Luciano Moicano. Mediação: Carla Silva (Auditório 3)

10h30 – “Projeto Raízes: em busca do nosso passado”. Com Alisson Romualdo, Antônio Bonesso e Lúcio Gama. Mediação: Amanda Abdalla. (Auditório 2)

14h – Sarau com o grupo “Deu na Telha e convidados” (Auditório 2)

15h – Rogério Andrade Barbosa – “Contos Brasil e África” (Auditório 2)

17h – Líria Porto e Cesar Campos com mediação de Janaína Silva. – “Encontro com autores: literatura para crianças e adolescentes” (Auditório 2)

18h – Rafael Nolli – “Encontro com autores” (Auditório 2)

Programação Nacional e Internacional:

15h – Marco Lobo – “Descobrindo ritmos: a música como interface do mundo” (Auditório 3)

16h – Michele Arroyo e Cynthia Rocha Verçosa – “Educação, vida e Patrimônio” (Auditório 1)

17h – Tom Farias – “Oficinas de ideias: como usar a história para contar história?” (Auditório 1)

18h – Lucrecia Zappi – “Sobre o que falar e o que dizer: a literatura como instrumento de construção” (Auditório 1)

19h – Sérgio Abranches – “A linguagem do ódio na ficção e na vida” (Auditório 1)

19h – Luana Tolentino, Cassia Letícia de Paula e Silva e Adriana Aparecida Alves – Educação e Racismo (Auditório 2)

19h – Homenagem a Pedro Muriel – Roberta Muriel e Chico Mendonça (Auditório 3)

20h – Jamil Chade – “Os novos muros: as vidas sequestradas de imigrantes e refugiados no século 21” (Auditório 1)

21h – Trudruá Dorrico – “Como me descobri indígena” (Auditório 1)

Programação Araxá/Regional:

13h – Academia Juvenil de Letras de Araxá – Roda de conversa com jovens escritores – “A escrita literária e seus estilos” (Auditório 3)

14h – Ana Luiza Ribeiro de Melo Silva, Lisa Alves, Mariana Santos e Iris Santiago conversam sobre poesia na mesa “Escritos falados” (Auditório 3)

15h – Dr. José Sebastião Chaer Dib, Silvia Souza, Nilza Contato Balieiro e Wanessa Borges debatem o “Etarismo” (Auditório 1)

16h – “Histórias e memórias de Araxá”, com Erilda Marques Pereira da Rocha, Junia Dettoni de Paiva, Oswaldo Teixeira Afonso e Luiz Humberto França. Lançamento dos livros “Um século de histórias e memórias”, de Erilda Marques, e “Biografia de Wander Afonso Reis”, por Oswaldo Teixeira Afonso (Auditório 3)

16h – Leni Nobre e Emerson Silva. Mediação: Pedro Reis. “A Educação como patrimônio histórico e cultural”. (Auditório 2)

17h – “A poesia como instrumento de defesa do Patrimônio”, com Heleno Alvares e Mara Senna. Mediação Nicole Lima. (Auditório 3)

18h – “Adinkra. Sabedoria e Patrimônio” Palestra com Marlette Menezes (Auditório 3)

20h – “Papoeira: descolonizando pensamentos” – com o Professor Nego Sinhá e alunos do Giga Araxá” (Auditório 3)

Musical:

11h/17h – DJ Lucio Ilian – Brasilidades & Lounge (Palco)

17h/18h30 – Rivas (Palco)

18h30/20h – DJ Lucio Ilian – Brasilidades & Lounge (Palco)

20h/21h30 – Lula Ribeiro e Marco Lobo (Palco)

21h30/23h – Banda Latitude 19 (Palco)

Sessões de autógrafos:

15h: Ana Luiza Ribeiro de Melo Silva, Lisa Alves, Mariana Santos e Iris Santiago

16h: Marco Lobo

17h: Michele Arroyo e Marco Antônio Mello

18h: Tom Farias, José Ricardo do Santos, José Carlos Aragão e Ricardo Ramalho

19h: Lucrecia Zappi e Rafael Nolli

20h: Sérgio Abranches e Luana Tolentino

21h: Jamil Chade

22h: Trudruá Dorrico

PROGRAMAÇÃO ON-LINE

Mário de Andrade, negro, 130 anos – SESC

12h – Ynaê Lopes fala sobre “Mario de Andrade e um Brasil que nasce”, sob a mediação de Tom Farias

Serviço:

11.º Festival Literário de Araxá – Fliaraxá

De 5 a 9 de julho 2023, quarta-feira a domingo

Tema: “Educação, Literatura e Patrimônio”

Local: Programação presencial no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim (Av. Imbiara – Centro, Araxá) e programação digital no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa