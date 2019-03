Confira a programação do II Seminário de Direitos Humanos

O curso de Direito do Uniaraxá realizará o II Seminário de Direitos Humanos, voltada ao tema “Direito das Mulheres”. O evento acontecerá entre os dias 27 e 29/03, com atividades no campus e no Teatro Municipal.

Confira a programação abaixo:

Dia 27/03

19h – Teatro Municipal – Palestra “Direitos Humanos das Mulheres: proteção internacional contra a discriminação e violência de gênero” – Palestrante Profª. Dra. Mônica de Melo.

Palestra “Mulheres, Educação, História e Cidadania” – Palestrante Profª. Dra. Maria Celeste Andrade.

Dia 28/03

7h30min – Tribunal do Júri – Roda de Conversa: Micromachismos – Profª. Dra. Maria Bethânia de Oliveira.

19h – Teatro Municipal – Palestra “Empoderamento Feminino” – Palestrante Profª. Dra. Fabiana Garcia.

Palestra “O Feminino: diversos olhares” – Palestrante Profª. Dra. Marisa Estela Tejera.

Dia 29/03