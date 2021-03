Confira as principais mudanças com a flexibilização da Onda Roxa

Com a flexibilização de algumas restrições na Onda Roxa publicada neste sábado (13) pelo Governo do Estado no Diário Oficial de Minas Gerais, está permitido o delivery de alimentos e remédios durante o Toque de Recolher e também a volta do funcionamento aos domingos, até às 20h, de supermercados, mercearias, mercados e similares.

A Onda Roxa também permite a comercialização de bebidas alcoólicas, sendo que em bares, restaurantes e lanchonetes deve ser feita apenas por delivery, retirada no balcão ou outra modalidade de venda a distância, também até às 20h. A venda de bebidas alcoólicas está proibida durante o Toque de Recolher – 20h às 5h.

Restaurantes, bares e lanchonetes, assim como o comércio não essencial, permanecem com restrição de atendimento presencial e podem atender por delivery, retirada no balcão, venda online, por aplicativos e por telefone.

As regras estão aderidas integralmente pela Prefeitura de Araxá. O município foi imposto na Onda Roxa no domingo passado (7), com duração de 15 dias, podendo ser prorrogada caso não houver diminuição da taxa de contágio do coronavírus na macrorregião do Triângulo Sul.

Confira as principais mudanças com a Onda Roxa

– Comercialização de bebidas está permitida, sendo que em bares, restaurantes e lanchonetes deve ser feita somente via delivery, retirada no balcão e outras modalidades de venda a distância.

– Bares e restaurantes voltam a funcionar aos domingos pelo delivery, podendo vender bebidas alcoólicas até às 20h.

– Também voltam a funcionar aos domingos, até às 20h, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais.

– Durante o Toque de Recolher, entre 20h e 5h, está permitido o delivery somente para alimentos e remédios, sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas durante esse período.

– Indústrias podem funcionar sem restrições, com sua logística e distribuição, assim como laboratórios de produção de remédios, farmácias, óticas, materiais clínicos e hospitalares e laboratórios de exames, cumprindo protocolos de prevenção e combate à Covid-19.

– Está permitido o trabalho de diarista, doméstica, mordomo, governanta, motorista particular, babás, cuidadores de idosos e terapeutas que fazem atendimento domiciliar.

– Visitas e qualquer tipo de evento que causem aglomeração permanecem proibidos.

– Estão permitidas também durante o Toque de Recolher atividades de emergência relacionadas à assistência e seguro de maquinários e veículos, tais como reboque, transporte, oficinas mecânicas e borracharias.