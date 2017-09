Confira os destaques da reunião da Câmara Municipal desta terça (19)

Os vereadores Emílio de Paula Castilho, Luiz Carlos Bittencourt, Bosco Júnior, César Romero da Silva, Jairinho Borges e Fárley Pereira de Aquino fizeram uso da tribuna nesta terça (19).

Emílio de Paula Castilho

O Vereador Emílio abriu o Grande Expediente citando algumas ações que o Prefeito Aracely de Paula está tentando viabilizar para Araxá como a instalação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e a canalização do Córrego Grande.

Comentou sua participação na solenidade de abertura do Programa “Patrulheiros Mirins”, que ocorreu no dia 13 de setembro no Teatro Municipal. O Projeto é uma iniciativa da Fundação Calmon Barreto e tem o objetivo de despertar nas crianças a necessidade de se valorizar o patrimônio público através do incentivo à “patrulha dos patrimônios históricos de Araxá”.

Indicação – Que tome providências, no Prédio onde funcionava o antigo Posto de Saúde do Bairro Tiradentes, para retomar atividades em benefício da comunidade e adjacências.

Indicação – Que faça estudo para resolver problema de captação de águas de chuva para os moradores da Rua Pernambuco, no Bairro São Geraldo.

Moção de Congratulações – Aos atletas da Academia Araxá de Jiu-Jitsu, pela participação e conquista de medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na cidade de Nova Serrana (MG), e no Campeonato Internacional na cidade de Uberlândia (MG).

Luiz Carlos Bittencourt

O Vereador Luiz Carlos voltou a comentar a necessidade de um novo Velório Municipal, próximo ao cemitério São João Batista. Segundo o Vereador, as salas existentes no Passo da Saudade não estão comportando a demanda de Araxá. A ideia do novo velório é dar mais conforto as famílias e evitar o transtorno dos cortejos que atravessam a cidade.

Destacou a importância das Associações de Bairro e Rural que, segundo o Vereador, são elos de ligação da comunidade com o poder público e facilitam o diagnóstico dos principais problemas de cada região. O Vereador colocou seu gabinete a disposição para auxiliar na reativação dessas Associações.

Finalizando sua participação, ele comentou que o Deputado Bosco está trabalhando para conseguir novos investigadores para a Polícia Civil de Araxá, esse será o primeiro passo para a reabertura da Delegacia Rural araxaense.

Moção de Congratulações – Para a atriz e cantora Mariana Rios, pelo seu destaque no Programa Pop Star, da TV Globo.

Moções de Congratulações – À cantora Gabi Luthai, por sua apresentação no Rock in Rio.

Bosco Júnior

O Vereador Bosco Júnior usou seu tempo regimental para apresentar diversas indicações:

Indicação – Estudo para faixa de pedestres elevada em frente ao Cemei na Rua Antônio de Freitas, bairro Abolição.

Indicação – Estudo para mudança da mão de direção para mão única na Rua José Pinto da Silva, bairro Abolição.

Indicação – Ao 37º BPM, que estude a possibilidade de Policiamento ostensivo no bairro Abolição, no período de 17h às 18h30, para coibir motoqueiros que praticam manobras perigosas e a prostituição nas imediações do Bairro.

Indicação – Pintura e sinalização horizontal nas principais ruas do bairro Abolição.

Indicação – Retirada dos veículos abandonas em terreno da Rua José Ambrósio da Silva, bairro Abolição.

Indicação – Criar uma praça ou revitalizar espaço existe na confluência das Ruas Benedito Porto, José Ambrósio da Silva e Sebastião Eustácio Ferreira, no Bairro Santa Mônica.

César Romero da Silva

O Vereador Garrado comentou a situação dos Conselhos e Entidades que será debatida em Fórum Comunitário solicitado pelo Vereador Luiz Carlos. Segundo o Vereador, as entidades que estão recebendo o repasse de verbas e prestando contas de cada uma das parcelas, estão recebendo normalmente e que todas que procederem conforme o estabelecido por lei, receberão os repasses.

Destacou a necessidade de flexibilização do pagamento do Imposto Territorial Urbano (IPTU) e sugeriu uma reunião com o Prefeito para avaliar a possibilidade de se reduzir os juros e parcelar a entrada tentando, desta forma, adequar o imposto a realidade da população.

Moção de Congratulações – Aos organizadores do 7º Enduro Dona Beja, pelo sucesso na realização do evento.

Indicação – Estudo para instalação de redutor de velocidade na Avenida Pedro de Paula Lemos, próximo ao número 1540, no Bairro Santa Rita.

Jairinho Borges

O Vereador aproveitou seu discurso para apresentar seu reconhecimento ao Deputado Federal Mário Heringer (PDT) pela verba de custeio de 150 mil destinada à Santa Casa de Araxá.

Jairinho anunciou que lançará, ainda no mês de setembro, o Projeto Araxá Mais Verde. Parcerias já foram fechadas com o Pequeno Jardineiro, Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e Executivo Municipal dentre outras entidades. O concurso para criação da logomarca e do slogan do projeto já foi realizado e os vencedores serão premiados após o lançamento da iniciativa.

Indicação – Estudo para tapa buracos e recapeamento na Rua Padre Ancarjo, ao lado do campo Chácara Dona Adélia.

Indicação – Recapeamento na Rotatória da Rua da Banheira, no cruzamento com Avenida Dâmaso Drummond.

Indicação – Estudo para aumentar estacionamentos para motocicletas no Centro da cidade.

Indicação – Estudo para redutor de velocidade na Avenida Sebastião Ferreira Pinto, na altura do número 70, no Bairro Ana Pinto de Almeida.

Moção de Congratulações – Ao Atleta Jhonatan de Castro, pelo seu desempenho na etapa final do mundial de Triátlon 2017, realizado na Holanda.

Fárley Pereira de Aquino

Último vereador a usar a Tribuna, Fárley apresentou as seguintes indicações:

Indicação – Implantação, em todas as Unidades de Saúde e na UPA, de café da manhã para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Indicação – Instalação de câmeras de segurança na Avenida Dâmaso Drummond, na rotatória com a Avenida Padre Anchieta.

Indicação – Estudo para destinação de vigias para fazer segurança no ponto de ônibus central, abaixo do Teatro Municipal, nos horários de pico.

Indicação – Sinalização horizontal e vertical e redutor de velocidade na Rua Leninha Rocha, no Jardim Europa.

Moção de Congratulações – À Padaria Central, pelos mais de 30 anos de serviços prestados à comunidade araxaense.