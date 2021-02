Confira os destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 02/02/2020

A primeira Reunião Ordinária de 2021 na Câmara Municipal, foi marcada pela votação de dois Projetos de Lei (PL) importantes enviados pelo Executivo Municipal, na tarde desta terça (02).

Por unanimidade, os vereadores aprovaram o PL que dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos servidores públicos municipais. A proposta visa à recomposição de perdas inflacionárias acumuladas nos vencimentos dos servidores públicos.

Também foi aprovado por todos os vereadores, o PL que suspende o feriado da terça-feira de Carnaval excepcionalmente no ano de 2021. O PL foi aprovado em conjunto com a Emenda Modificativa que transferiu a comemoração do feriado de Carnaval para o dia 08 de setembro de 2021, podendo ser revogada em razão da Pandemia, com a apresentação de um novo Projeto e apreciação da Casa.

Conforme acordado com antecedência, todos os vereadores puderam usar a Tribuna na primeira Reunião Ordinária do ano. Cada um, com suas considerações, iniciaram seus trabalhos no Legislativo Municipal.

Dirley da Escolinha (PROS)

O Vereador Dirley da Escolinha apresentou indicação ao Poder Executivo para a construção de um banheiro público no centro da cidade: “é uma antiga reivindicação da população, há bastante tempo, e uma reclamação latente dos comerciantes que relatam ao vereador, justificou”.

Luiz Carlos (PSL)

O Vereador Luiz Carlos comentou sobre a eleição dos novos Presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, confiante de que os eleitos irão dar andamento aos Projetos benéficos ao povo. Sobre a pandemia, o parlamentar cobrou os devidos cuidados mas salientou a importância da manutenção da abertura do comércio.

Doutor Zidane (PP)

O vereador Doutor Zidane criticou os altos custos do serviço prestado pela COPASA, apresentando Requerimento que solicita CPI para investigação da companhia. Demais indicações: Revitalização do Centro da Cultura Negra, Revitalização do Canteiro Central e construção de ciclovia nas Avenidas Dâmaso Drummond e Wilson Borges.

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O vereador Alexandre Irmãos Paula cumprimentou os colegas de mandato e agradeceu aos eleitores pelo voto de confiança, cobrando união de forças em prol do desenvolvimento de Araxá.

Wellington da Bit (PSD)

O vereador Wellington da Bit fez uma apresentação das principais bandeiras que pretende defender nos quatro anos de mandato legislativo. O parlamentar destacou projetos voltados para a terceira idade, formação profissional, inclusão de portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho, entre outros.

Evaldo do Ferrocarril (PV)

O vereador Evaldo do Ferrocarril falou sobre o seu Projeto Disk Vereador, criado para atender as demandas do cidadão sempre que possível. O atendimento ocorrerá com horário marcado, através de agendamento pelo número 9 8858 7774. Evaldo também falou sobre a importância do trabalho da imprensa para o desenvolvimento da política.

Maristela Dutra (Patriota)

A vereadora Maristela Dutra apresentou Moção de Congratulações ao Padre Jonathan Alex Costa pela posse no último dia 17 de janeiro de como novo pároco da tradicional Paróquia de São Domingos. Moções de Pesar foram encaminhadas aos familiares de: Leaodinor Cândido Borges (Palhaço Figurinha), Manoel Sebastião de Oliveira, Terezinha Côrtes. A parlamentar também falou sobre visitas feitas em algumas Secretarias Municipais.

Wagner Cruz (DEM)

O vereador Wagner Cruz afirmou que irá buscar uma política diferenciada, sob a luz da verdade e carregada de empatia. Apesar de diferentes bandeiras, ele cobrou o sentimento de união por parte dos parlamentares do mandato que se inicia.

Fernanda Castelha (PMN)

A vereadora Fernanda Castelha apresentou indicação dirigida à Secretaria de Saúde, solicitando a publicação da listagem com o nome, idade, grupo de risco e profissão de cada um dos vacinados na campanha de vacinação contra o COVID 19, bem como a classificação do grupo de risco: “sugerimos a publicidade de todos os vacinados para evitar constrangimentos ou pensamentos maldosos contrários à gestão municipal”, justificou.

Valtinho da Farmácia (PP)

O vereador Valtinho da Farmácia apresentou as seguintes indicações à Administração Municipal: Lâmpadas de LED na Praça Dr. Alonso de Ávila, Rua Sargento Jacinto Silva, Rua Dr. Virgílio de Abreu, Rua Calimério Guimarães (em torno do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Araxá); construção de escada ou rampa de acesso na Farmácia Municipal; construção de uma cobertura na entrada da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Pastor Moacir (SD)

O vereador Pastor Moacir apresentou Relatório do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. A princípio, a Prefeitura Municipal não pretende fechar o comércio, mas vai endurecer as normas de fiscalização e distanciamento social na cidade, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Em Araxá, a vacinação começou na quarta-feira, dia 20 de janeiro, e até o momento, 749 pessoas já receberam a vacina.

Bosco Júnior (Avante)

O vereador Bosco Júnior falou sobre os desafios que pretende encarar no exercício de seu segundo mandato, como o crescimento desordenado em algumas áreas da cidade e a busca por mais geração de empregos. O parlamentar ressaltou a boa experiência obtida durante a execução de seus projetos como o Vereador nas Ruas e Aplicativo Meu Mandato.

Professora Leni (PT)

A vereadora Professora Leni apresentou indicação solicitando recapeamento, limpeza e capina nos bairros Jardim Camuá, Jardim Feliz e Vila Universitária. Outra indicação requereu cópia do plano municipal de imunização. A parlamentar também apresentou o Projeto de Lei que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de recuperação econômica da pandemia.

João Veras (PSD)

O vereador João Veras afirmou que pretende solicitar à CBMM e outras empresas do município que promovam a distribuição de “Cestas Básicas Solidárias”, através de um programa contínuo, onde as próprias empresas façam a distribuição das referidas Cestas, elegendo cada bairro a ser atendido através de parcerias com as respectivas Associações de bairros. O parlamentar também encaminhou indicação dirigida à Administração Municipal, solicitando redutores de velocidade no Bairro Urciano Lemos e na Avenida Atílio Colombo.

As sessões na Câmara estão sendo realizadas sem a presença de público em decorrência da Pandemia. A comunidade pode acompanhar o trabalho dos vereadores pelo canal da Câmara Municipal no YouTube (youtube.com/camaramunicipaldearaxa) e pela Rádio Imbiara FM 91,5.