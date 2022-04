Contra Romeu Zema, Bolsonaro sinaliza apoio a Carlos Viana para o Governo de Minas

Ao que se está desenhando, o araxaense Romeu Zema (Novo) não terá apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida pela reeleição ao Governo de Minas. Nas redes sociais, o senador Carlos Viana publicou que, em apoio ao presidente Bolsonaro, aceitou ser pré-candidato a governador de Minas Gerais pelo Partido Liberal (PL). Em Araxá, nas últimas eleições foi comum ver eleitores apoiando a dobradinha chamada de “BolsoZema”. Uma corrente forte de apoio a Zema e Bolsonaro que agora ganha a concorrência de Carlo Viana com aval do presidente.

Nesta conjuntura, o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL), que participou das negociações, é apresentado como pré-candidato ao Senado.

De acordo com a Rádio Itatiaia, Carlos Viana optou por sair do MDB por causa de uma aliança nacional que está sendo articulada entre Partido Novo, MDB, PSDB e União Brasil que aponta o governador Romeu Zema (Novo) como candidato do grupo em Minas.

Ainda segundo a reportagem, lançando candidato próprio em Minas, Bolsonaro resolve duas questões: terá uma chapa para abrigar o Marcelo Álvaro Antônio (PL) ao Senado e terá um palanque garantido em Minas.