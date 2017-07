Contratados 40 profissionais da saúde para a Casa do Caminho

A coordenação da parte técnica e profissional ficará a cargo da diretora técnica, Dra. Mariana Soares Campos França.

A equipe técnica da área médica é composta por 40 profissionais da saúde que atuarão na clínica médica, cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva. O município assumirá os custos financeiros e gerenciamento da equipe médica, alimentação enteral, exames laboratoriais e de imagem.

A seleção dos profissionais que compõem a nova equipe foi feita pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia. Ele conta que a equipe selecionada já está familiarizada com os serviços prestados pela rede pública municipal. “Cerca de 70% dos profissionais contratados faz parte do grupo da saúde pública e estamos com uma importante tarefa, que é atender da melhor possível a nossa população. A reabertura foi um compromisso de campanha que o prefeito tinha em função da falta de leitos de clínica, cirurgia e UTI que temos na cidade. Vários procedimentos foram suspensos por falta desses leitos, então, esta parceria vem para resolver este tipo de problema”, afirma o secretário.

A coordenação da parte técnica e profissional ficará a cargo da diretora técnica, Dra. Mariana Soares Campos França, que também participou do processo de seleção dos médicos. “Escolhemos profissionais jovens que vão acrescentar muito para a cidade. É muito importante, pois o paciente precisa ser atendido não só do ponto de vista da doença, mas também da humanidade. A Santa Casa e o PAM estão lotados, então era necessária a reabertura do hospital”, disse a diretora.

A médica salienta que as adequações serão contínuas, conforme a necessidade do município. “Vamos reabrir conforme intenção do município. Tudo está sendo adequado para atendermos bem à população: antibióticos, monitores, ventiladores para os pacientes entubados em UTI são tipos de materiais já disponíveis”, garante.

O prefeito Aracely de Paula destaca a grande satisfação em contar com uma equipe técnica de extrema qualidade e com raízes na cidade. “Tornar possível um sonho da nossa cidade, da nossa população, é para nó motivo de muito orgulho. Mas, quando nos informaram que a equipe técnica de saúde selecionada para trabalhar na Casa do Caminho é composta, na sua grande maioria, por profissionais com raízes em Araxá, a satisfação, a alegria, aumenta ainda mais. É muito bom ver filhos da nossa cidade retornarem para exercer sua profissão no município. É ainda mais gratificante saber que são profissionais competentes, com qualificação e dispostos a prestar serviços de qualidade aos araxaenses”, ressalta o prefeito.