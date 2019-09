Convite: Semana Nacional de Trânsito em Araxá

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, realiza a Semana Nacional de Trânsito entre os dias 23 e 27 de setembro. Segue a programação:

23/09/2019 (segunda-feira) – 14h: Abertura com peça teatral desenvolvida pela equipe do Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria Municipal de Educação, no Teatro Municipal

24/09/2019 (terça-feira) – 9h: Blitz Educativa na Avenida Imbiara (em frente ao Estádio Fausto Alvim) e no Posto da Polícia Rodoviária Federal

25/09/2019 (quarta-feira) – 9h: Blitz Educativa na Avenida Dâmaso Drummond (em frente ao Corpo de Bombeiros) e no Posto da Polícia Rodoviária Estadual

26/09/2019 (quinta-feira) – 9h: Blitz Educativa na Avenida Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil) e na Avenida Washington Barcelos (em frente ao Parque do Cristo)

27/09/2019 (sexta-feira) – 8h30: Carreata com início na Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e término previsto nas dependências do Sest Senat