Copa Internacional de Mountain Bike e Forrest Run marcam a retomada econômica em Araxá

Com 96% da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e 60% já imunizada com duas doses, Araxá começa a implantar o plano de retomada da economia. E para uma recuperação mais rápida, o município aposta no turismo de eventos como fator determinante para gerar mais renda e emprego para a população.

Só no último fim de semana, por meio de parcerias público-privada, foram viabilizados dois grandes eventos, a Copa Internacional de Mountain Bike e a Forrest Run Origens, duas das mais importantes provas das modalidades de ciclismo e corrida de montanha.

Para a segurança da população e turistas, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e de Saúde têm discutido em conjunto com os organizadores dos eventos um plano de prevenção ao coronavírus.

Além das diversas medidas de proteção, o município exige, no mínimo, a apresentação do Cartão de Vacina atualizado para liberação de um número limitado de público. Na Copa Internacional de Mountain Bike, por exemplo, os organizadores exigiram o teste de covid para atletas, colaboradores e público presente.

“Hoje, o município tem um plano de desenvolvimento do turismo que já iniciamos a sua implantação. Um planejamento discutido e debatido com empresários do setor, o Sebrae-MG e o município. Um projeto que tem como meta devolver a Araxá ao mapa turístico brasileiro e, principalmente, acelerar a retomada da nossa economia, fazer os recursos circularem e ficarem em nossa cidade. E nada melhor do que investir no que temos de melhor: o turismo de eventos, ecológico, esportivo e de natureza”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.

Segundo ele, o município planeja, pelo menos, um grande evento realizado mensalmente na cidade. “O prefeito Robson Magela já definiu como meta a realização de, no mínimo, 12 eventos anuais com capacidade de atrair turistas para Araxá. Queremos construir parcerias para viabilizar esses eventos que vão gerar renda e emprego na nossa cidade. Com a redução do número de casos de Covid-19, retomamos agora com a Copa Internacional de Mountain Bike e a Forrest Run Origens e teremos outros dois grandes eventos que terão repercussão nacional: O Festival Internacional de Queijo, maior evento de queijo do país, e a FliAraxá, um dos maiores eventos literários do Brasil”, ressalta Juliano.

O presidente do Araxá Convention & Visitors Bureau e empresário do setor hoteleiro, Eduardo Tannús, destaca o otimismo do setor para 2022. “O turismo foi o setor mais afetado pela pandemia em todo o mundo e será fundamental para a retomada da economia. Hoje, temos um diálogo aberto com o prefeito e com todas as secretarias do município para realmente implantar um plano turístico responsável, eficiente, que gera renda e qualidade de vida à população. E o investimento na realização de eventos é o primeiro passo deste processo”, explica o empresário.