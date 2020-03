Foto: Redes Sociais / Polícia Militar

O 37º Batalhão de Polícia Militar está realizando patrulhamento orientando a população de Araxá para que fique em casa. Esta é uma das ações do combate ao Coronavírus, e com o avanço de casos confirmados em Minas Gerais e no Brasil, a prevenção é imprescindível para amenizar a proliferação da doença que se espalhou pelo mundo.

O patrulhamento ganhou destaque nas redes sociais.

Avenida Imbiara – Redes Socias / PM

Avenida Senador Montandon -Redes Sociais / PM