Corrida Unimed leva mais de 400 atletas profissionais e amadores às ruas de Araxá

O fim de semana chuvoso não foi desculpa para ficar em casa. Mais de 400 pessoas, entre atletas profissionais e amadores participaram neste domingo (1), da etapa Araxá do Circuito de Corridas Unimed. Foi uma manhã de encontros entre amigos e incentivo de hábitos saudáveis. “A Unimed quer promover saúde, o que vai muito além de cuidar de doenças. Esse é o nosso objetivo com esse evento esportivo. Esperamos que ele sirva de incentivo para todos”, ressalta o diretor-presidente da Unimed Araxá, Alonso Garcia de Rezende.

A concentração começou uma hora antes da corrida. Durante o aquecimento, os participantes puderam hidratar e comer frutas, além de conhecerem produtos de empresas parceiras. Na sequência, centenas de pessoas tomaram a Avenida Ecológica dando início a um percurso de cinco quilômetros.

Entre os homens, o vencedor foi Fabiano de Souza Campos, de 38 anos. Ele veio de Januária, no norte de Minas, para participar da competição e completou a prova com 17 minutos. “Foi minha primeira vez na corrida da Unimed aqui e conseguimos um bom resultado. Foi uma corrida bem disputada, do jeito que eu gosto “, diz.

A primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi a atleta Patrícia Martins, que venceu no ano passado. “Consegui melhorar meu tempo. A chuvinha ajudou e estou muito feliz com o resultado”, comenta.

Além daqueles que correram, a prova também abriu espaço para quem preferiu caminhar. Com a chegada dos adultos foi a vez da diversão das crianças. A “corridinha” foi dividida por idade e serviu de incentivo para os futuros atletas. Todos ganharam medalhas e foram distribuídos ainda troféus para os primeiros colocados.