De ‘Carreta da Alegria’, Papai Noel chega nesta sexta (8) a Araxá

Papai Noel vai chegar nesta sexta-feira (8) a Araxá e promete surpreender as crianças. Ele e sua trupe vão percorrer a cidade a partir das 19h, em cima da Carreta da Alegria. A chegada cheia de brilho e animação é o início da temporada do Bom Velhinho na cidade.

A partir das 20h, Papai Noel inaugura sua nova casinha no Expominas. Um cenário que vai encantar crianças e adultos tem um espaço reservado para que ele possa receber as cartinhas e tirar fotos. Ele permanece na cidade até o dia 23 e participa ainda da programação especial do FestNatal Araxá 2023.

Itinerário da Carreta da Alegria

19H – Saída

Avenida Amazonas (em frente ao Gran Hall)

Avenida João Paulo II (sentido rodoviária)

Avenida Danilo Cunha

Avenida Washington Barcelos (retorno na feira)

Avenida Danilo Cunha

Avenida Dâmaso Drummond (até o Tobogã)

Avenida Getúlio Vargas (até a Igreja Matriz

Avenida Antônio Carlos (retorno no Teatro Municipal)

Avenida Imbiara

20h – Chegada no Expominas

FestNatal

O FestNatal Araxá está recheado de atrações culturais, opções gastronômicas e muita diversão este ano. No primeiro dia, os portões do Expominas Araxá estarão abertos a partir de 19h para que todos possam conhecer a estrutura em primeira mão e se divertir com bonecos gigantes em meio a uma linda decoração, que merece muitas fotos. A animação está garantida com uma série de atividades culturais, oficinas, brinquedos infláveis e opções gastronômicas, na praça de alimentação.

Após a recepção ao Papai Noel, que ocorre por volta de 20h, a abertura oficial do FestNatal Araxá está marcada para as 20h30. Na sequência, ocorre a primeira apresentação cultural desta edição: o show infantil “As crianças e a natureza”, comandado por Júlio Vasconcelos.

Programação do fim de semana

08/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Carreata do Papai Noel

20h – Chegada do Papai Noel no Expominas

20h30 – Cerimônia de abertura

21h – Julio Vasconcelos I Show Infantil “As Crianças E A Natureza”

09/12 SÁBADO

10h – Papai Noel itinerante – Calçadão (em frente ao Centro Comercial Domingos Zema)

19h – Casinha do Papai Noel

19h30 – João Lima

20h – Trio Retrovisor Acústico

21h – 100% Caipira

22h30 – Vitor e Versol

10/12 – DOMINGO

10h – Papai Noel itinerante – Feira do Urciano Lemos

19h – Bêjazz Street Band

19h – Casinha do Papai Noel

20h – Orquestra de Violeiros de Sacramento

21h – Diego Figueiredo convida Gipsi King Project

22h30 – Banda Maria Fumaça

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br