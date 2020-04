Desenvolvedores doam protetores faciais impressos em 3D para profissionais da saúde

Um grupo de desenvolvedores fez a doação de protetores faciais à Secretaria Municipal de Saúde, que vão ampliar os cuidados aos profissionais da rede pública que estão lidando com o coronavírus.



Os equipamentos foram feitos em impressoras 3D depois de uma iniciativa do professor e engenheiro Guilherme Henrique Rosa, que solicitou apoio do vereador Raphael Rios na divulgação e captação de parceiros para a produção.



Ao todo, foram 300 protetores entregues diretamente à secretária Diane Dutra, durante reunião realizada nesta terça-feira (31).



Eles foram impressos pelos desenvolvedores Guilherme Henrique Rosa (idealizador), Pablo Lopes (Uniaraxá), Eduardo Souza (Método 3D), Lucas Teodoro (autônomo), Wellington Martins (Bit Araxá), Alexandre Linhares (Cefet) e Eric Rezende (Bit Araxá / Uniaraxá).





“A ideia de trazer esse projeto para Araxá surgiu depois que vimos essa iniciativa sendo executada por makers na Itália e diversos outros países onde a situação do coronavírus está muito mais grave. É uma forma mais acessível de produção de protetores, tendo em vista que trata-se de um equipamento de custo elevado”, relata Guilherme Rosa.



O engenheiro destaca que o apoio do vereador Raphael Rios na divulgação do projeto em suas redes sociais possibilitou a criação de uma comunidade de sete desenvolvedores para a impressão em 3D do equipamento. A produção durou uma semana.



“A influência que o vereador Raphael Rios tem nas mídias sociais e seu trabalho na comunidade foi muito importante, pois nos trouxe uma ampliação de forças que agora resultou em apoio aos profissionais da saúde, que estão realizando um trabalho belíssimo”, acrescenta Guilherme Rosa.



Durante a entrega a secretária Diane Dutra fez um agradecimento especial a todos os envolvidos e destacou que os equipamentos serão utilizados por profissionais que atendem pacientes que apresentam sintomas mais graves do vírus que se espalhou pelo mundo.



“É uma atitude muito sensível esta contribuição para os profissionais da Saúde. Fico imensamente agradecida. Sabemos que é um período muito crítico e esse equipamento é extremamente útil entre as medidas de proteção que nossos servidores necessitam fazer diariamente para atender esses casos”, ressalta a secretária.