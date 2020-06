Desinfecção de lugares com grande circulação de pessoas continua sendo feita pela prefeitura

A limpeza das ruas é mais um reforço nas ações que visam diminuir o risco de contágio do novo Coronavírus nos municípios. O trabalho de desinfecção das áreas com grande circulação de pessoas continua sendo feito pela Prefeitura de Araxá, através das Secretarias de Saúde e Serviços Urbanos. Na semana passada foram higienizados as Unidades de Saúde (Unileste e Unicentro) e o ginásios que sediam os velórios da cidade e o Parque do Barreiro. Lugares como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e área hospitalar, Calçadão, Terminal Rodoviário, pontos de ônibus, ruas e praças, também recebem a desinfecção regularmente.

A ação cumpre uma orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e faz parte do Plano de Contingência de Combate ao Coronavírus. A desinfecção é um trabalho periódico feito nos locais com maior movimentação de pessoas e a Prefeitura tem realizado a limpeza em lugares variados.