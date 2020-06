Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 09/06/2020

Seis vereadores fizeram uso da tribuna em Reunião Ordinária realizada nesta terça (09), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá. Respeitando orientações dos órgãos de saúde, a Sessão não contou com a participação do público externo, mas pôde ser acompanhada ao vivo na Rádio Imbiara e no canal da Câmara no YouTube. Diversos Requerimentos e Indicações foram aprovadas pelos parlamentares.

Hudson Fiuza (PSL)

O vereador Hudson Fiuza apresentou Indicação à Administração Municipal solicitando Infraestrutura de Água e Esgoto na Rua Cassiano de Paula Filho, no Bairro Bom Jesus, próximo à Avenida Danilo Cunha. “A Copasa informa que a responsabilidade da instalação é da Prefeitura e que por esse motivo está havendo muito transtorno com empresas que estão querendo se instalar no local, porém o IPDSA não está liberando o alvará de Construção por falta da rede de esgoto e água” justificou.

Demais Proposições: Recapeamento nas Ruas José Borges, Ferreira Benfica e Sebastião Luiz Alves; lâmpadas de led na Rua Cientista Djalma Guimarães e Av. Professora Auxiliadora Paiva; revitalização da sinalização de solo em todo o Bairro Serra Morena; manutenção na tampa da rede de esgoto existente na esquina da Avenida Lacy Domingas Martins (Dona Luluxa) com a Rua Geraldo Cassimiro dos Reis; poda das árvores que ficam na Av. Honório de Paiva Abreu, próximo à Capela Mártir Filomena.

Fabiano Santos (PSD)

O vereador Fabiano Santos Cunha apresentou Indicação ao Prefeito Municipal solicitando estudo para a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão, o CEAC, no prédio que hoje abriga o Juizado Especial de Araxá, na Avenida Getúlio Vargas. O local vai ser desocupado em breve com a inauguração e mudança para o novo prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), construído na avenida Rosália Isaura de Araújo.

“A Prefeitura paga algo em torno de R$ 7.500 em alugueis para espaços que são sedes desses serviços. Instalar esses órgãos em um só local, além de gerar uma grande economia aos cofres públicos, vai organizar em um ponto central todos os três serviços essenciais e bastante procurados na cidade”, justificou. Fabiano também falou sobre demandas trazidas por líderes comunitários: “Percorremos áreas verdes, levantamos as particularidades de cada uma, produzimos relatórios e enviamos à Curadoria do Meio Ambiente para conhecimento e possibilidade de parcerias”.

Garrado (PL)

O vereador César Romero apresentou Requerimento solicitando a realização de um Fórum Comunitário por parte da Câmara Municipal, com as devidas medidas de segurança em razão da pandemia de Covid-19. O encontro pretende tratar da situação dos imóveis e instalações físicas do Bairro Jardim Esplêndido, com participação de representantes da Caixa Econômica Federal, Construtora Castroviejo e representante do estabelecimento “Paulo César Despachante”.

Edinho Souza (PTB)

O vereador Edinho Souza voltou a cobrar maior flexibilização no retorno das atividades profissionais paralisadas em razão da pandemia do Covid-19. O parlamentar pediu ao Comitê de Enfrentamento atenção especial aos vendedores ambulantes regularizados que trabalham no município. Edinho também questionou a limitação do horário de funcionamento do comércio, que não tem impedido a aglomeração de cidadãos no centro da cidade.

Fárley Cabeleireiro (Republicanos)

O vereador Fárley Cabeleireiro fez um apelo ao Poder Executivo e ao Comitê de Enfrentamento do Covid-19 para autorização de retorno dos cultos religiosos, respeitando as normas e recomendações das autoridades de saúde, com 20% da ocupação autorizada. O parlamentar destacou os serviços sociais prestados pelas igrejas de forma geral, de forma gratuita, que contribuem com a população do município.

Em seguida, Fárley apresentou Indicação dirigida à Secretaria Municipal Segurança Pública e Cidadania, solicitando estudo para instalação de radar ou faixa elevada em ambos os sentidos da Avenida José Jorge Akel, próximo ao Mart Minas. De acordo com o vereador, muitos pedestres e ciclistas estão em perigo em razão do tráfego de veículos em alta velocidade na região.

Fernanda Castelha (PMN)

A vereadora Fernanda Castelha apresentou Indicação encaminhada à Secretária de Saúde do Município, Diane Dutra Cardoso Borges, solicitando um plano emergencial que agilize consultas, exames e cirurgias. “ Os atendimentos feitos pelo SUS foram suspensos devido ao alto risco de contaminação, e as filas só continuam aumentando. Pensando nisso sugerimos que o município faça um diagnóstico e elabore um plano emergencial para, assim que for possível e seguro, agilizar os atendimentos para suprir a grande demanda de pacientes que já aguardam por tempo nessas filas”, afirmou.

Requerimento encaminhado ao Prefeito solicitou a abertura de sindicância para apurar possível negligência da equipe médica, bem como dos demais profissionais que acompanharam todos os dias de internação da paciente Camila dos Reis Ribeiro, a qual veio a óbito na UPA, no último dia 30: “Conforme imagens, mensagens e informações da própria paciente, bem como da família, existem indícios suficientes de erro médico, negligência, imprudência e imperícia por parte da equipe em falhas que vão desde a parte administrativa até a omissão de socorro”.