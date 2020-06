Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 16/06/2020

Sete vereadores fizeram uso da tribuna em Reunião Ordinária realizada nesta terça (16), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá. Respeitando orientações dos órgãos de saúde, a Sessão não contou com a participação do público externo, mas pôde ser acompanhada ao vivo na Rádio Imbiara e no canal da Câmara no Youtube. Diversos Requerimentos e Indicações foram aprovados pelos parlamentares.

Robson Magela (Cidadania)

O vereador Robson Magela falou sobre a qualidade da pavimentação asfáltica de Araxá ao usar a tribuna. De acordo com o vereador, ao invés de exigir a espessura ideal do asfalto para que o pavimento possa suportar o tráfego de veículos e durar a bastante, a Prefeitura pede a metade da espessura para que possa asfaltar o dobro de ruas e isto compromete a qualidade da malha asfáltica. Para Robson, a impressão que o povo de Araxá tem é que a péssima qualidade do asfalto da cidade visa favorecer as empresas que fazem o serviço e depois refazem.

Robson também fez uma cobrança em nome de pacientes que realizam tratamentos de saúde em outras cidades e cujas despesas de viagem são reembolsadas pela Prefeitura. Segundo ele, a Administração Municipal está devendo há alguns meses os reembolsos de diversos pacientes que necessitam dos recursos para realizarem novas viagens. O parlamentar informou que as viagens reembolsadas são autorizadas previamente pelo setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Robson finalizou seu pronunciamento apresentando uma Moção de Congratulação e Reconhecimento para a empresa Fagundes Construção e Mineração, que está completando 35 anos de fundação em 2020.

Adolfo Segurança (Avante)

O vereador Adolfo Maurício apresentou Indicação à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana solicitando providências para a manutenção do piso UPA, onde pacientes encaminharam fotos e demonstraram preocupação com a existência de falhas cortantes nos pisos. O parlamentar também indicou troca das lâmpadas nos postes de iluminação no Bairro Jardim Natália, precisamente nas ruas Cleide de Carvalho Batista, poste em frente ao número 215; bem como na rua Jonas Matos Lima, poste em frente ao número 590.

Demais Proposições: limpeza ao longo do canteiro localizado na Rua Antônio Alvarenga, no Bairro Aeroporto; recapeamento (operação tapa buracos) nas ruas dos bairros João Bosco Teixeira e no bairro Ana Antônia; limpeza do bueiro em frente ao número 465, rua Cleide Carvalho Batista, Bairro Jardim Natália; limpeza ao longo da avenida José Passos de Oliveira, Bairro Abolição; notificação do proprietário do lote na rua José de Ávila, em frente ao número 320, Bairro Ana Antônia para que o mesmo providencie a limpeza do terreno.

Bosco Júnior (Avante)

O vereador Bosco Júnior apresentou Indicação dirigida à Secretaria de Esportes solicitando que seja destinado um local na cidade para a prática do esporte denominado Whelling, que consiste em realizar manobras com motos nas quais a força e equilíbrio são exigidos ao máximo pelos praticantes: “É um esporte praticado no Brasil e no mundo, sendo reconhecido e fazendo parte da Confederação Brasileira de Esportes Radicais. Há escassez de patrocinadores, e as autoridades ainda tratam o esporte como vandalismo mesmo quando praticada em locais próprios”.

O parlamentar também solicitou Recapeamento Asfáltico na Rua Brígido de Melo Filho, no Bairro Bom Jesus, além de informações sobre os motivos da interrupção da revitalização da Praça Sebastião M. Alves no bairro Boa Vista: “deram início a recuperação da iluminação, retiraram as traves danificadas e fizeram uma concretagem superficial no local”. Por fim, Bosco Júnior requereu informações sobre os projetos culturais que estão sendo executados com o Fundo Municipal de Cultura e qual o valor ainda disponível resta no Fundo.

Zezinho (PT)

O vereador José dos Reis apresentou Indicação à Administração Municipal solicitando a instalação de um semáforo na esquina da Rua Mariano de Ávila com Capitão Izidro. “Conforme público e notório, tal local possui um movimento diário e constante de um grande fluxo de veículos, que descem a Rua Mariano de Ávila, em horário comercial. As pessoas que necessitam prosseguir pela Rua Capitão Izidro, que também são muitos, não conseguem fazer a travessia para continuar na Rua Capitão Izidro ou efetuar a conversão para acessar a Rua Mariano de Ávila”, justificou.

O parlamentar também indicou iluminação pública para diversas vias da cidade: Terêncio Pereira, Doutor Orlando Padovani, José Veloso Paiva, Santo Antônio, João Moreira Sales, Modestina Magalhães De Oliveira, Argeu Alves Da Costa, Geraldo Porfirio Botelho, José Barbosa De Castro, Maria Guimarães De Faria, Marechal Teodoro, Abílio José De Souza, Piauí, Pernambuco, José Ângelo De Morais, José Olinto De Castro, Baltazar José Alves, Baltazar Gonçalves De Matos, Avenor De Carvalho, Doutor Mario Guimarães, Jason Armando De Paula, Ruas R e F.

Ceará da Padaria (PROS)

O vereador José Valdez criticou a Administração Municipal pelo não pagamento de Férias para servidores municipais, obrigando alguns desses trabalhadores a acionarem a justiça em busca dos seus direitos. Em seguida, Ceará da Padaria apresentou denúncia de infração política/administrativa por parte da Prefeitura, pedindo instauração de Comissão Processante à Presidência da Casa, em razão da falta de repasses da Administração Municipal para o Iprema (Instituto de Previdência Municipal de Araxá).

Luiz Carlos (PSL)

O vereador Luiz Carlos Bittencourt apresentou Projeto de Lei que Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas informativas contendo normas de segurança em todos os elevadores dos prédios comerciais e residenciais localizados no Município. “Segundo as normas para elevadores, elaborada pela ABNT, é proibida a utilização dos elevadores por crianças menores de 12 anos desacompanhadas. A instalação de uma placa em local visível cumprirá a função de alertar para as normas de segurança e manutenção, bem como para o risco de acidentes trágicos envolvendo crianças”, justificou.

Luiz Carlos também anunciou, oficialmente, o nome do pré-candidato a Prefeito de Araxá pelo PSL, o empresário Sérgio Furtado de Souza Júnior (Serginho da Polo). Moção de Pesar foi dirigida aos familiares da Sra. Alza Maria Rios Guimarães, que faleceu no dia 10 de junho de 2020, em Araxá: “Dona Alza faleceu aos 92 anos, deixou 5 filhos, 2 genros, 8 netos e 7 bisnetos. Além de construir uma linda família com o seu esposo Dário Rios Borges e seus filhos, netos e bisnetos, Dona Alza dispensou seu tempo, carinho e sabedoria a centenas de alunos”.

Raphael Rios (Cidadania)

Iniciando seu discurso em tribuna o vereador Raphael Rios apresentou o resumo de mais dois recentes retornos a unidades escolares (Professora Auxiliadora Paiva e Cemei Araci Pedrelina de Lima) reformadas pela Prefeitura de Araxá, comparando os resultados com o seu relatório de fiscalização em todas as escolas e creches públicas municipais. Uma Indicação foi apresentada à Administração Municipal apontando pontos do Cemei que ainda necessitam de melhorias.

Em seguida, Raphael cobrou repasse de outros municípios que encaminham pacientes para tratamento de coronavírus em Araxá. O parlamentar também voltou a cobrar soluções para regularizar a manutenção da iluminação pública no município, já que após o fim do contrato com a Remo Engenharia, moradores de diversos bairros reclamam da falta do serviço. Por fim, foi apresentada Indicação à Secretaria de Serviços Urbanos para realizar limpeza e capina de mato alto em área institucional na rua José Ferreira Pinto, no bairro Guilhermina Vieira Chaer.