Detran passa a funcionar em novo endereço no próximo dia 24

A partir da próxima segunda (24), todos os serviços do Detran passarão a ser prestados na avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 1005, sala 59 (dentro do Shopping Boulevard Garden), das 10h as 18h.

Para evitar a descontinuidade dos serviços prestados durante a mudança, foi elaborabo o seguinte cronograma:

O atendimento aos despachantes e o acesso de veículos à Seção de Vistoria e Emplacamento será na rua Donato Pinheiro dos Santos, em local já identificado, logo após o portão de acesso de estacionamento do shopping. O veículo deverá ser apresentado rigorosamente no dia e horário agendados.