Dínamo abre inscrições para avaliação de atletas da cidade

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube está com inscrições abertas para a avaliação de atletas da cidade para a temporada de 2022. A seleção vai contemplar duas categorias entre os dias 18 e 21 de janeiro.

• Sub-15 (nascidos em 2007 e 2008) – dias 18 e 19/1 – terça e quarta-feira.

• Sub-17 (nascidos em 2005 e 2006) – dias 20 e 21/1 – quinta e sexta-feira.

Para participar, os atletas deverão realizar a inscrição pelo telefone (34) 3662 – 5170, até na próxima segunda-feira (17), das 14h às 17h.

No dia do teste será obrigatório apresentar a cópia dos documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de vacina de no mínimo uma dose e atestado médico emitido há no máximo três meses, declarando que o jovem está apto a praticar exercícios físicos.