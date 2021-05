Dínamo abre Inscrições para o projeto “Lobinho transformando vidas” para adolescentes de 12 a 13 anos

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube está com inscrições abertas para turmas de futebol de campo. Podem se inscrever adolescentes nascidos nos anos de 2008 e 2009. As matrículas serão realizadas nesta terça (25) e quarta-feira (26), das 8h às 11h, no campo do Dínamo – rua Dulce Mascarenhas Torres, nº 725, bairro Vila Silvéria.

O projeto é gratuito, aberto à comunidade e as vagas são limitadas. Para participar das atividades é necessário estar matriculado na rede regular de ensino. A inscrição deve ser feita pelo responsável legal do adolescente, com a apresentação dos documentos pessoais de ambos. São eles: RG,CPF e comprovante de residência.

De acordo com a coordenação do clube, o esporte e o lazer vão além da concepção da prática de atividade física e constituem valiosos instrumentos educacionais, de integração e inclusão social.

“A participação dos alunos possibilitará que eles melhorem os desempenhos tanto nas atividades esportivas quanto escolares. Durante a execução, será cobrado boas notas e comportamento, além da frequência escolar. Desta forma, contribuímos para formar cidadãos com responsabilidade social”, explica, o coordenador, Cristiano Borges.