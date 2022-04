Dínamo abre Inscrições para o projeto “Lobinho transformando vidas” para crianças e adolescentes de 6 a 13 anos

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube está com inscrições abertas para turmas de futsal destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 13 anos. As matrículas serão realizadas nesta segunda (25), terça (26) e quarta-feira (27), das 14h às 19h, na rua Sadi Perfeito, 200 – Pátio da igreja São João Batista – Vila Padre Alaor.

O projeto é gratuito, aberto à comunidade e as vagas são limitadas. Para participar das atividades é necessário estar matriculado na rede regular de ensino. A inscrição deve ser feita pelo responsável legal do adolescente, com a apresentação dos documentos pessoais de ambos. São eles: RG, CPF e comprovante de residência.

Para mais informações o telefone para contato é o (34) 3662-5170.

Sobre o Projeto

O Lobinho transformando vidas é um projeto que apresenta uma proposta educativa baseada no conceito do esporte para desenvolvimento humano. Além disso, busca potencializar as ações de ensino e aprendizagem, complementando as ações da rede formal de educação.

O projeto contempla práticas esportivas, pedagógicas, atividades lúdicas e culturais para a formação de valores para a vida. Com o objetivo de utilizar o esporte como uma ferramenta para desenvolvimento humano e social.

As atividades de futsal são realizadas na Quadra da escola Agar Afonseca e Silva – Pão de Açúcar IV, no Ginásio Paulinho de Souza – Jardim Natália e será iniciada uma nova turma no Ginásio Geraldo Montovani – Padre Alaor.