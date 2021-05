Dínamo abre Inscrições para projeto de futsal destinado a crianças de 9 a 11 anos

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube está com inscrições abertas para turmas de futsal para crianças e adolescentes nascidos nos anos de 2010, 2011 e 2012. As matrículas serão realizadas nos dias 26, 27 e 28 de maio, das 14h às 17h, na escola Agar Afonseca e Silva, na rua Sargento Gislei Oliveira Reis, 600 – Pão de Açúcar IV.

O projeto “Dínamo Lobinho Transformando Vidas” é gratuito e aberto à comunidade. Para participar das atividades é necessário estar matriculado na rede regular de ensino. A inscrição deve ser feita pelo responsável legal do adolescente, com a apresentação dos documentos pessoais de ambos. São eles: RG,CPF e comprovante de residência.

De acordo com a coordenação do clube, o principal objetivo é democratizar o acesso à prática do esporte como forma de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social, como fator de formação da cidadania e melhor perspectiva de vida.