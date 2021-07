Dínamo disputará o Campeonato Mineiro Sub-17

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube disputará o campeonato mineiro sub-17 que terá início dia 21 de agosto. A competição contará com dez equipes participantes: Dínamo, Atlético, América, Cruzeiro, Athletic, Funorte, Futgol, Inter SG, Santarritense, Minas Boca.

Na primeira fase, o regulamento prevê confronto de todos contra todos, em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, depois quatro para as semifinais e, por fim, as finais. Nas fases de mata-mata, os jogos serão no sistema de ida e volta.

A equipe já iniciou os trabalhos de preparação e recuperação para o condicionamento físico dos atletas. “Esse retorno das competições é um ponto muito positivo para esses garotos que ficaram muito tempo sem competir em função da pandemia. A disputa de campeonatos é fundamental no desenvolvimento não só do atleta, como do cidadão”, destaca o treinador, Willians Batista.