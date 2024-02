Dínamo promove curso de capacitação em PNL para colaboradores

Em um esforço contínuo para potencializar o desempenho de sua equipe de colaboradores, o Dínamo promoveu um workshop sobre Programação Neurolinguística (PNL). A capacitação foi conduzida pelo Professor Arnaldo Galleguillos, especialista em PNL. A proposta teve o objetivo de aprimorar a comunicação dentro do clube, para oferecer uma ferramenta eficaz ao corpo técnico, promovendo uma abordagem mais assertiva no desenvolvimento dos atletas das categorias de base.

O curso destacou-se por sua ênfase em ferramentas práticas e imediatamente aplicáveis. O objetivo foi introduzir novas técnicas de comunicação à equipe técnica, buscando maior aderência na interação com os atletas para alcançar resultados mais expressivos.

De acordo com o Professor Arnaldo, o treinamento foi realizado por meio de técnicas práticas, orientações sobre novos conceitos e oportunidades imediatas de aplicação.

O enfoque recaiu sobre a comunicação específica entre a equipe técnica e os atletas, tornando a PNL uma ferramenta valiosa no universo esportivo.

“A importância de capacitar os colaboradores em PNL é evidente na busca por uma visibilidade maior do clube formador. Ao preparar uma base de atletas com técnicas que transcendem o campo e os vestiários, o clube visa destacar-se na formação de talentos, proporcionando uma vantagem competitiva além do desempenho esportivo, atingindo também a comunicação e o desenvolvimento pessoal dos jovens atletas”, diz Arnaldo.