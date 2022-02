Dínamo tem novos treinadores para as categorias de base na temporada

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube tem dois novos treinadores para as categorias sub-15 e sub-17, que comandarão as equipes na temporada 2022. Na categoria sub-17, o jogador e membro da comissão técnica Warley Fernando (o Pelézinho), de 32 anos, é o novo comandante.

Ele possui licença B para formação de jogadores, concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está no Dínamo há 11 anos, sendo que há oito atua como treinador. Pelezinho entra no lugar do técnico Williams Batista, que comandou a equipe em 2021, e levou o time às quartas de final do Campeonato Mineiro.

“A expectativa é a melhor possível. Estou bem entusiasmado com esse novo desafio. A meta é ajudar a equipe a fazer uma boa campanha no Campeonato Mineiro. A torcida pode esperar uma equipe bastante aguerrida e sem medo de jogar”, destaca Warley, ao falar do novo desafio.

Mudanças também no sub-15

Já na categoria sub-15, a responsabilidade ficará a cargo do jogador e treinador Dalmer Guilherme, também de 32 anos, em sua primeira experiência com atletas de alto rendimento. Ele possui a licença C na CBF.

“A expectativa é muito boa e positiva, em relação a essa nova etapa. Eu sei da responsabilidade para o Campeonato Mineiro, e já estão chegando alguns atletas de fora que integrarão o elenco. Eu sou um treinador muito exigente com a parte técnica e tática. Gosto de uma equipe bastante organizada e competitiva. Vou sempre tentar buscar o melhor do coletivo e do individual de cada jogador”, ressalta.