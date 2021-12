Dínamo vence e se classifica para a semifinal da Copa Grêmio Nestlé

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube venceu a equipe do Grêmio Nestlé, pelo placar de 2 a 1 no último sábado (11), em Ibiá. O jogo foi válido pelas quartas de finais de Copa de Futebol Amador Grêmio Nestlé 2021. Os gols foram marcados por Leandro Malaia e Caio Xarope.

Com a vitória, o Azulão avançou para as semifinais da competição, o adversário será o Ipiranga. A partida será realizada no próximo sábado (18), às 15h, no Clube Grêmio Nestlé, em Ibiá. A decisão será em jogo único. Caso haja empate no tempo normal, o classificado será definido nas penalidades máximas.

O vencedor disputará a grande final contra as equipes do São Pedro ou Repolho, que duelam na outra semifinal.